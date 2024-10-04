Яскрава і красива: Елізабет Герлі продемонструвала аутфіт у рожевій сукні з пікантним декольте

Елізабет Герлі продемонструвала у Нью-Йорку новий гарний образ у рожевій плісованій сукні довжини міді.

Вбрання мало єпископські рукава, пікантне декольте і розріз спереду. Аутфіт Герлі доповнила перламутрово-рожевими босоніжками на шпильках.

Елізабет Герлі / Фото: Getty Images

У неї було об'ємне укладання з локонами, макіяж із пишними віями і довгі сережки з камінням у вухах.

До речі, Елізабет Герлі є пані-послом проєкту проти раку молочної залози компанії Estée Lauder від 1996 року. А рожева стрічка є символом, який використовується для інформування суспільства про проблему раку грудної залози. Тому акторка останнім часом і виходить у світ у вбраннях рожевих відтінків.

Нагадаємо, Елізбат Герлі продемоснтрувала лук у вбранні блідо-рожевого відтінку, яке складалося із вкороченого кардигану з золотавими ґудзиками, кроптопа в рубчик і спідниці міді.

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