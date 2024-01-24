Яскрава і красива: Кріссі Тейген у мінспідниці кольору банана продемонструвала стрункі ноги

Кріссі Тейген потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на телевізійне шоу Good Morning America. Ексмодель мала яскравий і ефектний вигляд, а також була у хорошому настрої. Вона радісно усміхалася фотографам.

Зважаючи на прохолодну погоду, зірка була практично роздягнена. На Кріссі був твідовий костюм кольору банана, який складався із вкороченого жакета з сексуальним декольте і мініспідниці, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Кріссі Тейген / Фото: Getty Images

Аутфіт Тейген доповнила чорними шкіряними рукавичками і чорними босоніжками із золотими ланцюжками-ремінцями і на шпильках.

Кріссі розпустила волосся, зробила макіяж із помадою шоколадного відтінку і завершила лук золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, Кріссі Тейген сходила до ресторану в напівпрозорій блузці з глибоким декольте від Saint Laurent й оксамитових мінішортах від Alex Perry.

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