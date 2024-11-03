Яскрава і красива: мексиканська акторка у прозорій сукні блиснула білизною на галавечорі

34-річна Ейса Гонсалес обрала для свого виходу у світ спокусливий лук.

Мексиканська акторка Ейса Гонсалес відвідала галавечір LACMA Art+Film у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес.

Ейса Гонсалес / Фото: Associated Press

Для своєї появи вона обрала пікантний аутфіт. Ейса одягла прозору асиметричну помаранчеву сукню з плісуванням, розрізом до стегна і довгим шлейфом. Під нею на зірці була помаранчева білизна.

Ейса Гонсалес / Фото: Associated Press

Образ Гонсалес доповнила босоніжками на шпильках. У неї було гарне укладання з легкими локонами, макіяж у натуральних відтінках і браслети кольору металік на руці.

Ейса Гонсалес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ейса Гонсалес на вулицях Лос-Анджелеса з'явилася у прозорому шифоновому вбрання, яке одягла зверху чорної білизни.

Читайте також: