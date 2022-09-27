Яскрава та гламурна: вдову Девіда Бові, модель Іман, помітили дорогою на інтерв'ю

Супермодель 90-х стала продюсеркою та прийшла на телебачення, щоб розповісти про проєкт, над яким працювала.

67-річна вдова культового музиканта та співака Девіда Боуї вкрай рідко з'являється на публіці чи відвідує заходи, але у зв'язку з виходом її документального серіалу прийшла до студії CBS у Нью-Йорку, щоб розповісти про цей проєкт.

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Супермодель вибрала для інтерв'ю лук в яскравих відтінках, поєднавши рожевий светр з об'ємними рукавами, декорованими хутром, та штани-палаццо. Вбрання доповнили золотисті босоніжки на платформі та макіяж.

На шоу вдова Девіда Боуї розхвалювала свій документальний серіал про темношкірих моделей Supreme Models. У цьому проєкті вона була виконавчою продюсеркою.

Шоу натхнено книжкою Марселласа Рейнольдса "Вищі моделі: культові чорношкірі жінки, які зробили революцію в моді". Це серіал із шести частин, присвячений чорношкірим жінкам, які зруйнували бар'єри та змінили індустрію моди та краси.

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