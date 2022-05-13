Яскрава та розкішна: хто автор образів Лаури Паузіні — ведучої "Євробачення-2022"

Цього року головний пісенний конкурс Європи відбувається в італійському місті Турин. І за час двох півфіналів ведуча шоу Лаура Паузіні змінила кілька яскравих вбрань, пропонуємо роздивитись їх докладніше.
Лаура Паузіні — італійська суперзірка та власниця "Греммі". За два ефіри "Євробачення" знаменитість з'являлася у яскравих образах від двох італійських люксових дизайнерів Alberta Ferretti та Valentino. Серед образів були максісукні з відкритими плечима, яскраві кольори, блискітки, пір'я та пишні рукави.
Вбрання від Alberta Ferretti
Вбрання від Valentino
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