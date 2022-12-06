Яскрава та сексуальна: акторка Джоді Тернер-Сміт змінила кілька образів на церемонії British Fashion Awards

Образи британки були незвичайними та сміливими. Не дарма в останні місяці всі говорять про її стиль.

У понеділок, 5 грудня, у Лондоні відбулася щорічна церемонія вручення нагороди British Fashion Awards, яку відвідало багато зірок світу кіно, моди та музичної індустрії. А ось ведучою цього свята моди стала акторка Джоді Тернер-Сміт.

Зірка вже встигла зарекомендувати себе як власниця гарного смаку та любителька яскравих образів на Венеційському кінофестивалі цього року. А тепер вона вирішила підкорити серця шанувальників ще й образами, які демонструвала у Королівському Альберт-Голі.

Спочатку вона з'явилася на червоній доріжці в оригінальній, легкій і яскравій сукні від Gucci. У цього вбрання були довгі рукави, глибоке декольте та легке плісування.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

Також сукня була прикрашена зеленими лелітками і мала довгий шлейф. Доповнила Джоді образ прикрасами з діамантами та смарагдами.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Associated Press

А на сцені ведуча продемонструвала кілька інших образів. Зокрема на Тернер-Сміт була гламурна біла сукня усипана стразами. У цього сміливого вбрання було дуже глибоке декольте та виріз на животі. Лук доповнювали масивні прикраси.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Getty Images

Другий образ також був білим, але кардинально відрізнявся. Ця сукня складалася з величезної кількості оборок і рюш. Вона була виконана одне плече.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Getty Images

Третій образ – поєднання гламуру та англійського шику. На акторці-ведучій був довгий синій кетсьют розшитий лелітками, який вона доповнила накидкою зі шлейфом та чорним капелюхом.

Джоді Тернер-Сміт / Фото: Getty Images

Також відвідали захід Тільда Свінтон, Елізабет Дебікі, Голда Рошевель, Емма Коррін, Сем Сміт, Періс Джексон, Флоренс П'ю та Ешлі Грем, а Белла Хадід була вийшла на в'язок по відео. П'єрпаоло Піччолі, креативний директор Дому Valentino, отримав нагороду "Дизайнер року".

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