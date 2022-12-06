Яскрава та сексуальна: акторка Джоді Тернер-Сміт змінила кілька образів на церемонії British Fashion Awards

Образи британки були незвичайними та сміливими. Не дарма в останні місяці всі говорять про її стиль.
У понеділок, 5 грудня, у Лондоні відбулася щорічна церемонія вручення нагороди British Fashion Awards, яку відвідало багато зірок світу кіно, моди та музичної індустрії. А ось ведучою цього свята моди стала акторка Джоді Тернер-Сміт.
Зірка вже встигла зарекомендувати себе як власниця гарного смаку та любителька яскравих образів на Венеційському кінофестивалі цього року. А тепер вона вирішила підкорити серця шанувальників ще й образами, які демонструвала у Королівському Альберт-Голі.
Спочатку вона з'явилася на червоній доріжці в оригінальній, легкій і яскравій сукні від Gucci. У цього вбрання були довгі рукави, глибоке декольте та легке плісування.
Також сукня була прикрашена зеленими лелітками і мала довгий шлейф. Доповнила Джоді образ прикрасами з діамантами та смарагдами.
А на сцені ведуча продемонструвала кілька інших образів. Зокрема на Тернер-Сміт була гламурна біла сукня усипана стразами. У цього сміливого вбрання було дуже глибоке декольте та виріз на животі. Лук доповнювали масивні прикраси.
Другий образ також був білим, але кардинально відрізнявся. Ця сукня складалася з величезної кількості оборок і рюш. Вона була виконана одне плече.
Третій образ – поєднання гламуру та англійського шику. На акторці-ведучій був довгий синій кетсьют розшитий лелітками, який вона доповнила накидкою зі шлейфом та чорним капелюхом.
Також відвідали захід Тільда Свінтон, Елізабет Дебікі, Голда Рошевель, Емма Коррін, Сем Сміт, Періс Джексон, Флоренс П'ю та Ешлі Грем, а Белла Хадід була вийшла на в'язок по відео. П'єрпаоло Піччолі, креативний директор Дому Valentino, отримав нагороду "Дизайнер року".
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