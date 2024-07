Яскраві, красиві, гламурні: розглядаємо вбрання Тейлор Свіфт із The Eras Tou

Тейлор Свіфт є неймовірно популярною артисткою і зараз розриває Європу своїм туром The Eras Tou. У кожному місті, де відбуваються концерти, вона виходить на сцену в ефектному і розкішному вбранні, яке для неї створюють різні імениті дизайнери.

Нижче ми зібрали кілька цікавих образів зірки та розповідаємо, хто їхній автор.

Червона сукня Тейлор з кейп-рукавами, аплікацією та довгою спідницею створена брендом Alberta Ferretti. Вбрання також має прозору вставку на животі та декор стразами. Коли Тейлор рухалася в цій сукні — вона гарно розвівалася.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Яскравий, гламурний та ефектний комплект дівчини був від Roberto Cavalli. Він складався з топу та мініспідниці посипаних лелітками та бісером. Її вбрання доповнювали колготки в сіточку, а також ботильйони на підборах Christian Louboutin.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Також Тейлор виходила на сцену у білій сукні від Vivienne Westwood, яку прикрашав корсет та спідниця з драпуваннями і написами And I love you, it's ruining my life (І я кохаю тебе, це руйнує моє життя), які є частиною її пісні Fortnight.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

