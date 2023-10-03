Яскраві та гламурні: розглядаємо образи сестер Періс та Нікі Гілтон на Тижні моди в Парижі

Сестри підбирали вбрання так, щоби відповідати один одній на кожному заході.

У Парижі завершився Тиждень моди, де відомі бренди презентували свої колекції весна-літо 2024, але багато галасу на ньому наробили сестри Гілтон — 42-річна Періс та 39-річна Нікі. Знаменитості сяяли у столиці моди кілька днів та продемонстрували ефектні та яскраві образи.

Пропонуємо подивитися ближче на деякі із луків сестер.

Показ Balenciaga

Для шоу скандального бренду вони вибрали вбрання у чорно-сірій гамі. На Періс була довга сукня-водолазка з рукавами та лелітками, яку вона доповнила срібною сумкою та сонцезахисними окулярами. Також особливого гламуру луку Періс додавали сережки у вигляді сердечок.

Нікі ж віддала перевагу однотонній чорній сукні-водолазці та оверсайз тренчу. Світська левиця також одягла сонцезахисні окуляри та завершила образ сумкою.

Періс Гілтон та Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Показ Valentino

Для цього шоу Періс одягла яскраво-рожеву мінісукню з твіду, сітчасті бежеві колготки та туфлі-човники. Доповнила вона лук сумкою з короткою ручкою та білими окулярами.

Нікі ж віддала перевагу образу в червоному кольорі — мінісукні з довгими рукавами прикрашеними трояндами з тканини. Взула вона туфлі на високих підборах та золотим декором.

Періс Гілтон і Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

Показ Stella McCartney

Сестри і цього разу вибрали схожі вбрання, оскільки на Періс була біла сукня з мереживними вставками, а на Нікі — бірюзова.

Періс Гілтон і Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

Показ Zimmermann

Цього разу вони одягли сукні в принт polka dot. На Періс була чорна сукня та білі туфлі, а Нікі навпаки одягла білу сукню та чорні туфлі.

Періс Гілтон та Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Показ Miu Miu

На шоу цього бренду вони нагадували школярок, оскільки прийшли на показ у мінівбраннях. Нікі була у спідниці в картатий принт і білому кардигані, а Періс віддала перевагу чорній сукні.

Періс Гілтон та Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Показ Chanel

Цього разу їхні вбрання відрізнялися, але все ж таки мали одну схожу деталь — оздоблення. У Періс вона була рожевою і з хутра, а у Нікі зі страусового пір'я.

Періс Гілтон та Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

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