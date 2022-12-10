Яскраві та стильні: акторки сиквела "Секс і місто" на зніманнях нового епізоду

У Нью-Йорку активно продовжується робота над серіалом "І просто так…", який став сиквелом культового шоу "Секс і місто". Найчастіше під приціл папараці потрапляє головна акторка серіалу Сара Джессіка Паркер, але днями їм вдалося сфотографувати і її колежанок.

У новій сцені брали участь одразу три акторки – Крістін Девіс, Синтія Ніксон та Саріта Чоудгурі.

На Крістін, яка виконує роль Шарлотти Йорк, був класичний лук, що складався з яскраво-синього плаща Banana Republic, білих туфель-човників, спідниці-міді у квітковий принт та блакитної кофти. Доповнювали це елегантне вбрання нитка перлів, блакитна сумка та яскрава парасолька.

Крістін Девіс / Фото: Getty Images

У цій сцені героїня вигулює свого пса у дощовий день і балакає телефоном. Потрібно зазначити, що дуже стильним був і домашній улюбленець, адже з'явився в кадрі в жовтому дощовику та шкарпетках для прогулянки. У цій сцені Шарлотта зустрічає свою подругу Міранда Гоббс, яку грає Синтія Ніксон. Героїня акторки одягнена простіше, але все ж доволі стильно. На Міранді у цій сцені вкорочені широкі джинси, черевики та жакет. Також на акторці кофта з принтом та прикраса на шиї.

Крістін Девіс та Синтія Ніксон / Фото: Getty Images

Під час відпрацювання сцени на вулиці продемонструвала свій лук і Саріта Чоудгурі, яка грає Сіму Патель — це новий персонаж у серіалі, але її стиль та характер дуже сподобався багатьом шанувальникам. Саріта була одягнена в молочний образ, поєднавши светр, модну спідницю з плісуванням та плащ. На плечі у неї висіла сумка-шоппер, яка чудово поєднувалася з чоботями на підборах.

Саріта Чоудгурі / Фото: Getty Images

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