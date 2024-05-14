Яскраві та стильні: Крістін Девіс та Ніколь Арі Паркер на зніманнях серіалу "І просто так..."

Деталі сюжету поки що тримаються у секторі, але кардинально різні образи акторок інтригують.

У Нью-Йорку стартувала робота над третім сезоном серіалу "І просто так…", який є продовженням "Сексу і міста" і під приціл папараці потрапили акторки Крістін Девіс та Ніколь Арі Паркер.

Знімання відбувалися у парку і обидві акторки продемонстрували два образи. Перший лук Крістін складався з твідової рожевої спідниці та чорної блузи з рюшами, яку прикрашав широкий ремінь. Доповнили вбрання сумка Dior та рожеві туфлі. Цікавим акцентом стали сонцезахисні окуляри у синій оправі.

Ніколь поєднувала смугасту кольорову блузу зі шкіряними шортами. Також вона доповнила лук туфлями з ремінцями та сумкою у вигляді зірки. На очах у неї були окуляри з принтом, а на шиї — масивне кольє.

Крістін Девіс і Ніколь Арі Паркер / Фото: Getty Images

На другому фото образи знаменитостей кардинально відрізнялися, оскільки вони одягнулися у спортивне вбрання. Також із акторками був бульдог, який за сюжетом є псом Шарлотти, яку грає Крістін.

Крістін Девіс і Ніколь Арі Паркер / Фото: Getty Images

Робота над серіалом стартувала минулого тижня і 10 травня акторку Сару Джесіку Паркер сфотографували у яскравому образі, який включав м'ятну блузу та багатошарову рожеву спідницю. У руці вона тримала яскраву сумку Gucci.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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