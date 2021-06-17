Яскраво і ефектно: найдорожчі Fantasy Bra в історії шоу Victoria's Secret

Компанія Victoria's Secret вирішила відмовитися від послуг "ангелів". Тепер бренд замінить їх жінками, відомими не своїми формами, а своїми досягненнями. У зв'язку з цим ми вирішили згадати, хто з "ангелів" білизняного бренду за всю його історію представляв на подіумі найдорожчі бюстгальтери.

Жизель Бундхен — шоу 2000 року

Жизель Бундхен / Getty Images

Знаменита бразилійка працювала з білизняним брендом з 2000-го по 2007 рік і в перший же рік співпраці удостоїлася честі вийти на подіум у найдорожчому Fantasy Bra за всю історію показів Victoria's Secret. Її комплект називався Red Hot і оцінювався в рекордні 15 мільйонів доларів. Розкішний бюстгальтер з розсипом рубінів був злегка затісний для форм Жизель, але, можливо, так і було задумано.

Кароліна Куркова — шоу 2002 року

Кароліна Куркова / Getty Images

Чеська манекенниця Кароліна Куркова співпрацювала з маркою з 2005-го по 2007 рік. На шоу бренду в 2002 році модель представляла на подіумі дорогоцінний бюстгальтер Star of Victoria вартістю 10 мільйонів доларів. Бра був трохи схожий за своєю формою на той, в якому блищала на подіумі Жизель, хоча і мав не такий эфектний вигляд.

Кендіс Свейнпоул — шоу 2013 року

Кендіс Свейнпоул / Getty Images

Ще до відходу в свою першу декретну відпустку встиг представити на подіумі Fantasy Bra південноафриканський "ангел" Кендіс Свейнпоул. Цілих три роки після старту роботи на бренд Кендіс знадобилося, щоб у босів марки не виникло сумнівів, що з цієї надзавданням дівчина впорається. На шоу Свейнпоул сяяла у розкішному Royal Fantasy Bra за 10 мільйонів доларів, яке включало в себе 4200 дорогоцінних каменів: рубінів, діамантів і жовтих сапфірів, а в центрі бюстгальтера був рубін грушоподібної форми в 52 карата. Це мало дуже неймовірний вингляд на Кендіс.

Адріана Ліма — шоу 2008 року

Адріана Ліма / Getty Images

Бразилійка Адріана Ліма працювала на бренд VS з 1999 року і вже двічі блищала на подіумі в дорогоцінному бюстгальтері. На шоу марки в 2008 році вона представила комплект Black Diamond вартістю 5 мільйонів доларів, що складався з чорних і білих діамантів і рубінів. Комплект доповнили ажурною спідницею і довгими рукавичками, а також величезними крилами лебедя за спиною.

На початку листопада 2018 року, після 19 років співпраці з брендом, супермодель закінчила свою роботу з Victoria's Secret.

Адріана Ліма і Алессандра Амбросіо — шоу 2014 року

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Другий раз на подіум в дорогоцінному бра Ліма вийшла в тандемі з ще однією бразилійкою Алессандрою Амбросіо. Це було на шоу білизняний марки в 2014 році, і називалися ці комплекти Dream Angels Fantasy Bra — кожен вартістю в 2 мільйони доларів. Тоді вперше за всю історію бренду відразу два "ангела" представляли на подіумі два дорогоцінних бюстгальтера. Видовище надовго запом'яталось.

Адріана Ліма і Алессандра Амбросіо / Getty Images

У дорогих бюстгальтерах також виходили на подіум Гайді Клум (комплект Millennium Bra вартістю 10 мільйонів і комплект Heavenly Star вартістю 12,5 мільйона), Тайра Бенкс (комплект Heavenly "70" вартістю 10 мільйонів) і знову Жизель Бундхен (комплект Sexy Splendor вартістю 12, 5 мільйонів).

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