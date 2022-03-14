"Йдуть слідом за кораблем": як російські блогери-мільйонники прощалися з Instagram

Роскомнагляд від 14 березня 2022 року обмежив доступ росіян до Instagram через заклики до насильства щодо росіян. Якщо пересічні жителі Росії не надто відчують на собі цю заборону, бо не заробляють там, то для блогерів настали темні часи. Відтепер жодних сторіз, і жодних заробітків у цій соцмережі, і з цим шок-контентом миритися не готові.

Ольга Бузова, Instagram 23 млн

Ольга Бузова, російська ведуча та блогерка з аудиторією 23,3 млн підписників просто розплакалася в одному зі своїх останніх відео.

Ольга Бузова / instagram.com/buzova86

Ольга Бузова зізналася, що дуже переживає через блокування Instagram, де її аудиторія становить понад 23 мільйони підписників. "Я не боюся зараз зізнатися своїй аудиторії, що не хочу вас втрачати. У складні моменти ви допомагали мені розправляти крила, вірити в себе. Ви — моя мотивація і сенс мого життя. Я артист, мені необхідно ділитися творчістю з людьми. Тому мені дуже сумно, і я не боюся про це вам сказати. Я ділилася своєю душею. Таке відчуття, що більшу частину мого серця і життя у мене просто забирають. Я вас дуже люблю", - висловилася Бузова.

Ольга Бузова / instagram.com/buzova86

Наразі її сторінка не доступна і для українських користувачів, у яких Instagram продовжує працювати. Схоже, Ольга сама її заблокувала для мешканців інших країн. Так само, як і українська ведуча Оксана Марченко, яка втекла з України ще в лютому.

Настя Івлєєва, Instagram 18,9 млн

Ведуча та блогерка написала пост-прощання з Instagram. А в сторіз опублікувала свою позицію, намагаючись пояснити, що не може догодити, як вона пише "всім народам, країнам та містам".

Настя Івлєєва / Анастасія Івлєєва в Instagram

"Я не знаю, як ми надалі користуватимемося інстою і чи будемо взагалі, але те, що зміни відбулися і як раніше вже не буде — це сто проц. Я вирішила зробити пост і Боже, як шкода, що він вміщує лише 10 фотогрвфій. Дивилася стрічку і ахнула, скільки ми з вами разом пройшли, братва! Мій прихід на Решку (перше фото, до речі, з першого відрядження) — тут я ще не розуміла, куди вписалася і скільки щастя це принесе в моє життя і життя глядачів/ мої перші премії та світські виходи/ моя дружба з Ідончиком/ моя сварка з Ідончиком/ мої переїзди/ мої зачіски/ здійснені мрії/ мої цицьки (досі не можу їх знайти)/моя вага/ мої стосунки/ Леха❤️/ мої розставання/ Моє перше і успішне Шоу/ мої Урганти/ трансформація мого стилю і багато чого іншого! Експериментувати і створювати! Дозволяли бути собою з усіма перевагами та недоліками! І мотивувати цим багатьох дівчат та хлопців!❤️Проходити разом через сто етапів і з кожним днем наша сім'я ставала більшою! Це все завдяки вам!

Настя Івлєєва / Анастасія Івлєєва в Instagram

Що ж, на порозі нові часи і ваша Пані Слуга та Рабиня, відкриватиме нові горизонти і наново створюватиме світ, у якому нам буде весело і добре! Я вас дуже сильно кохаю! ❤️І завжди буду залишатися справжньою !!!!!! Ну а ви, будьте поряд!", — написала Івлєєва.

Ксенія Бородіна, Instagram 18,2 млн

Ведуча та блогерка, схоже, теж не усвідомлює, що відбувається. Але сумує. Сильно. І сподівається на найкраще.

Ксенія Бородіна / Instagram Ксенії Бородіной

"Я буду нудьгувати ... я сподіваюся, що все налагодиться і ми сюди ще повернемося і порвемо танцпол. 11 років це величезний шматок мого життя. Від життя тут були величезні плюси і мінуси. З плюсів це спілкування з вами, нові знайомства, колосальні можливості, монетизація, реалізація різних проєктів, зростання популярності, можливість бути ближче до людей, для яких ти як сестра, подруга, сусідка, близька людина… З мінусів це звичайно ж хейт, це заздрість, це «нові друзі» заради хайпу та піару винесення особистого життя і перетворення його на публічне, використання мене з боку інших людей для особистих реалізацій, але залишимо все це в минулому, ви моя сім'я, з якою ми ділили один майданчик, я не вважаю справедливим позбавляти нас такої платформи, де до багатьох була тисячаі одна можливість для спілкування, для роботи, бізнесу, для живих красивих картинок і відео сторіз про життя.. гаразд.. я вірю, що все буде добре❤️ я люблю вас і не говорю прощайте, я говорю до нових зустрічей мої дорогі", — написала Ксенія.

Оксана Самойлова, Instagram 15,2 млн

Оксана Самойлова / Instagram Оксани Самойлової

Російська блогерка та дружина репера Джигана — Оксана Самойлова, журилася, що їй доводиться освоювати нові соцмережі — Вконтакт та Телеграм. Але після записала радісні сторіз та підтвердила, що разом із чоловіком та дітьми вони поїхали за кордон і там Instagram працює навіть без vpn. Самойлова стверджує, що вони поїхали у відпустку і планують повернутися до Москви. Ось тільки там її Instagram зараз ніхто не може подивитися.

Оксана Самойлова / Instagram Оксани Самойлової

Ксенія Собчак, яка, як відомо, відлетіла з сином до Ізраїлю, взагалі закрила свою сторінку, яка тепер не доступна українським користувачам. Раніше Собчак написала: "Я обійдуся без довгих промов — просто вдячна кожному з 9 млн за те, що моя сторінка була вам цікава, за мій директ, що щодня вибухає, за ту спільноту, яка сформувалася за ці роки".

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