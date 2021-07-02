Є чим похизуватися: Елізабет Герлі одягла улюблену сукню з дуже глибоким декольте

Є чим похизуватися: Елізабет Герлі одягла улюблену сукню з дуже глибоким декольте

56-річна британська акторка дуже любить показувати відверті луки у себе в Instagram.

На новому такому знімку, який опублікувала Елізабет Герлі, вона заскочена в чорній сукні від Dsquared2 з дуже глибоким декольте, яке підкреслює пишні груди знаменитості. У пості Герлі написала, що два тижні тому вже одягала цю саму сукню, але вона їй так сподобалася, що вона вирішила одягти її знову.

"Мені так сподобалася сукня @dsquared2, яку я носила минулого тижня, що я знову ношу її", — написала в підписі під фотографією Елізабет. Позує акторка лежачи на дивані, її волосся укладені, а на обличчі досить насичений макіяж.

Минулого місяця Елізабет Герлі відвідувала благодійний захід в лондонському Royal Albert Hall, де з'явилася у сукні з глибоким декольте, яке складалася з топа і спідниці з красивою діамантовою брошкою і розрізом. В руках у зірки була маленька леопардова сумка.

А ще акторка часто публікує знімки, на яких хизується своєю ідеальною фігурою в купальниках.

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