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- Шоу-бізнес
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Єдина у світі: Лана Дель Рей похизувалася ексклюзивною сумкою Birkin у стилі GTA 6
Зірка продемонструвала незвичайний аксесуар, який, безсумнівно, сподобається шанувальникам відеоігор.
Лана Дель Рей продемонструвала ексклюзивну рожеву сумку Hermès Birkin, створену за мотивами популярної серії ігор Grand Theft Auto.
Дизайн аксесуара натхненний Вайс-Сіті — вигаданим містом із всесвіту GTA, прообразом якого стало Маямі. Сумку прикрасили тисячами кристалів Swarovski, а на її поверхні розмістили зображення пальм, спортивного автомобіля, яхти та заходу сонця. У результаті вийшов яскравий аксесуар, що передає атмосферу розкішного життя в сонячному мегаполісі.
Над створенням сумки працювали компанія Privé Porter та художник Moneybags x MB. Аксесуар виготовили в єдиному екземплярі, тому він має особливу цінність для колекціонерів.
Поява Лани з такою сумкою не випадкова: співачка також пов’язана з новою частиною гри GTA 6. Її пісня Crazy for You увійшла до музичного альбому цього проєкту.
Нагадаємо, раніше Лана Дель Рей разом із чоловіком, «приборкувачем» алігаторів, з’явилася на публіці в Нью-Йорку.