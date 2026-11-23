Лана Дель Рей / © Associated Press

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Лана Дель Рей продемонструвала ексклюзивну рожеву сумку Hermès Birkin, створену за мотивами популярної серії ігор Grand Theft Auto.

Лана Дель Рей з чоловіком, фото: instagram.com/honeymoon

Дизайн аксесуара натхненний Вайс-Сіті — вигаданим містом із всесвіту GTA, прообразом якого стало Маямі. Сумку прикрасили тисячами кристалів Swarovski, а на її поверхні розмістили зображення пальм, спортивного автомобіля, яхти та заходу сонця. У результаті вийшов яскравий аксесуар, що передає атмосферу розкішного життя в сонячному мегаполісі.

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instagram.com/honeymoon

Над створенням сумки працювали компанія Privé Porter та художник Moneybags x MB. Аксесуар виготовили в єдиному екземплярі, тому він має особливу цінність для колекціонерів.

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Лана Дель Рей, фото: instagram.com/honeymoon

Поява Лани з такою сумкою не випадкова: співачка також пов’язана з новою частиною гри GTA 6. Її пісня Crazy for You увійшла до музичного альбому цього проєкту.

Нагадаємо, раніше Лана Дель Рей разом із чоловіком, «приборкувачем» алігаторів, з’явилася на публіці в Нью-Йорку.

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