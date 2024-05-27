Єва Грін вийшла на червону доріжку у срібній сукні з лелітками і спокусливим декольте

43-річна французька акторка любить акцентувати увагу у своїх образах на бюсті.

Єва Грін продемонструвала на церемонії закриття Каннського кінофестивалю гламурний аутфіт.

На червону доріжку вона вийшла у довгій срібній сукні з лелітками з колекції осінь-зима 2024 бренду Del Core. Головний акцент у її образі був на пишному і спокусливому декольте.

Лук Грін доповнила туфлями від Aquazzura, високим хвостом, макіяжем смокі-айс і чорним манікюром. У вухах у неї були сережки-люстри з камінням.

Єва Грін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Єва Грін на вечірці Chopard з'явилася у чорній оксамитовій сукні з глибоким декольте і невеликим шлейфом, яка чудово обтискала її струнку фігуру.

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