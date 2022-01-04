Єва Лонгорія показала своє інтенсивне тренування у спортзалі

Єва Лонгорія розпочинає новий рік з активного тренування.

46-річна акторка показала, як тренується у спортзалі. Єва одягла синій костюм для тренування та записала відео, на якому показує підписникам, які вправи виконує для тренування сідниць та решти м'язів.

"Перше тренування у новому році", — написала в підписи під роликом акторка.

Напередодні свят Лонгорія теж не втрачала можливості тренуватися. Тоді Єва показала, як робить розтяжку та розминається перед інтенсивним тренуванням на батуті, а потім у дуже швидкому режимі показала, які вправи виконує.

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