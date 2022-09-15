Єва Лонгорія приміряла екстремально коротку сукню з декольте

47-річна акторка демонструє свою струнку фігуру і красиві ноги у новому вбранні.

Єва Лонгорія опублікувала в Instagram фото з гримерної. На ньому акторка сидить на стільці і дивиться в люстерко. Одягнена вона в екстремально коротку чорну сукню з оголеними плечами і пікантним декольте. Вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги.

Аутфіт Лонгорія доповнила чорними рукавами з вишивкою і чорними босоніжками із зав'язками.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Волосся зірка зібрала ззаду, зробила макіяж і прикрасила шию намистом.

"Трішки блиску та гламуру нікому не завадить", - підписала знімок Єва.

Нагадаємо, папараці сфотографували Лонгорію у Нью-Йорку. Зірка була одягнена у чорному ансамблі, поєднавши спортивні елементи з чорним блейзером.

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