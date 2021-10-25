Єва Лонгорія з сином повеселилася в Діснейленді

Єва Лонгорія провела день разом з 3,5-річним сином.

На знімках, наданих Disneyland Resort, Єва Лонгорія і її син Сантьяго позують після польоту на літаючому слоні Дамбо в парку Діснейленд в Анахаймі.

Єва Лонгорія з сином Сантьяго / Getty Images

46-річна Єва зображена в чорному топі, бейсболці з вухами Мінні Маус, у неї розпущене густе довге волосся, а на обличчі практично немає макіяжу. Її син Сантьяго сидить на атракціоні поруч з мамою, він одягнений в червону футболку, а довге волосся хлопчика зібране в хвіст ззаду. Схоже, вони з сином весело провели час на каруселях.

Єва Лонгорія з сином Сантьяго / Getty Images

Раніше Лонгорія публікувала в Instagram фото в бікіні та показувала, як ніжилася на сонці, лежачи на гойдалці.

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