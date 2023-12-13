Єва Лонгорія знялася разом із сином для глянцю та показала свій розкішний будинок в Іспанії

48-річна акторка, продюсерка та бізнесвумен — Єва Лонгорія — потрапила на обкладинку журналу ¡Hola!. У фотосеті вона брала участь разом із сином – 5-річним Сантьяго.

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Стилісти підібрали для Єви красиві образи: ніжну сукню з мереживом, ефектну чорну з високим розрізом, чорну з корсетним верхом та пишною спідницею, а також міні з твіду. Локацією для знімвнь було обрано новий будинок Лонгорії у Марбел'ї, Іспанія. Це розкішна вілла зі світлим інтер'єром, з басейном, домашнім кінотеатром та пальмами навколо.

Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія сяяла на світському вечорі. Зірка була присутня на святі ELLE Women in Hollywood у Лос-Анджелесі. Перед камерами фотографів Єва з'явилася у сріблястій сукні з розсипом паєток на тонких бретельках від Ralph Lauren.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

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