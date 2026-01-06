Єва Лонгорія блиснула підкачаною фігурою в спортзалі

50-річна акторка, продюсерка і бізнесвумен — Єва Лонгорія — показала у своєму Instagram, як провела перший тиждень нового року. Звичайно, вона не забула про спорт.
Зірка позувала під час силового тренування. На ній був спортивний комплект і кросівки.
А також встигла сходити на паддл, яким захопилася останнім часом. Це вид спорту з м’ячем і ракетками, який можна описати як суміш сквошу і тенісу.
Єва проводила час із сином — 7-річним Сантьяго, батьком якого є її чоловік — Госе Антоніо Бастон, мексиканський бізнесмен, за якого вона вийшла заміж 2016 року.
І навіть провела кілька годин біля моря, записуючи свої плани і бажання на 2026 рік.
«Сподіваюся, у всіх був щасливий Новий рік! Перший понеділок року, вперед!», — написала Лонгорія під серією фото.
Раніше, нагадаємо, Єва Лонгорія продемонструвала гарний святковий образ у пудровій сукні та з червоною помадою.
Єва Лонгорія у гарних сукнях
(41 фото)