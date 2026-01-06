Єва Лонгорія блиснула підкачаною фігурою в спортзалі

Єва Лонгорія / © Associated Press

50-річна акторка, продюсерка і бізнесвумен — Єва Лонгорія — показала у своєму Instagram, як провела перший тиждень нового року. Звичайно, вона не забула про спорт.

Зірка позувала під час силового тренування. На ній був спортивний комплект і кросівки.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

А також встигла сходити на паддл, яким захопилася останнім часом. Це вид спорту з м’ячем і ракетками, який можна описати як суміш сквошу і тенісу.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва проводила час із сином — 7-річним Сантьяго, батьком якого є її чоловік — Госе Антоніо Бастон, мексиканський бізнесмен, за якого вона вийшла заміж 2016 року.

Єва Лонгорія із сином / © Instagram Єви Лонгорії

І навіть провела кілька годин біля моря, записуючи свої плани і бажання на 2026 рік.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

«Сподіваюся, у всіх був щасливий Новий рік! Перший понеділок року, вперед!», — написала Лонгорія під серією фото.

