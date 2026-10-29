Єва Лонгорія переосмислила традиційний макіяж до Дня мертвих і з’явилася в розкішному вбранні

Єва Лонгорія / © Getty Images

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Єва Лонгорія вшанувала свою культуру на шостому щорічному галавечорі Día de Muertos у Лос-Анджелесі. Захід був присвячений святу Дня мертвих і водночас вшановував творчих особистостей із громад, які мають обмежений доступ до можливостей і ресурсів.

Лонгорія представила власну інтерпретацію традиційного макіяжу Calavera, або «цукрового черепа», обравши прикрасу для голови у вигляді великих квітів і золотих черепів. Чорні овальні камені утворювали на її лобі літеру M. Шику образу також додали глянцева червона помада, рожеві рум’яна та мерехтливі золотисті тіні.

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Єва Лонгорія / © Getty Images

Довга обтисла сукня акторки була повнюстю всипана стразами, що робило її дуже гламурною та вечірньою. До образу вона додала туфлі на підборах і платформі, а також прикраси від Apm Monaco.

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Єва Лонгорія / © Getty Images

Над зачіскою Єви працював Лука Ала — стиліст із Лос-Анджелеса та Мехіко, який спеціалізується на роботі зі знаменитостями, а її макіяж створила Елан Бонджорно, з якою акторка співпрацює не вперше.

Останнім часом Лонгорія, яка багато років є глобальною амбасадоркою та представницею бренду L’Oréal Paris, дедалі частіше обирає стриманий макіяж, що підкреслює природну красу, тому вибір червонії помади та декоративних елементів на обличчі здавалися по-особливому сміливим рішенням для неї.

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