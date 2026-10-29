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- Шоу-бізнес
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Єва Лонгорія переосмислила традиційний макіяж до Дня мертвих і з’явилася в розкішному вбранні
Цього разу зірка здивувала незвичним б’юті-рішенням, у якому традиційні мотиви заграли по-новому.
Єва Лонгорія вшанувала свою культуру на шостому щорічному галавечорі Día de Muertos у Лос-Анджелесі. Захід був присвячений святу Дня мертвих і водночас вшановував творчих особистостей із громад, які мають обмежений доступ до можливостей і ресурсів.
Лонгорія представила власну інтерпретацію традиційного макіяжу Calavera, або «цукрового черепа», обравши прикрасу для голови у вигляді великих квітів і золотих черепів. Чорні овальні камені утворювали на її лобі літеру M. Шику образу також додали глянцева червона помада, рожеві рум’яна та мерехтливі золотисті тіні.
Довга обтисла сукня акторки була повнюстю всипана стразами, що робило її дуже гламурною та вечірньою. До образу вона додала туфлі на підборах і платформі, а також прикраси від Apm Monaco.
Над зачіскою Єви працював Лука Ала — стиліст із Лос-Анджелеса та Мехіко, який спеціалізується на роботі зі знаменитостями, а її макіяж створила Елан Бонджорно, з якою акторка співпрацює не вперше.
Останнім часом Лонгорія, яка багато років є глобальною амбасадоркою та представницею бренду L’Oréal Paris, дедалі частіше обирає стриманий макіяж, що підкреслює природну красу, тому вибір червонії помади та декоративних елементів на обличчі здавалися по-особливому сміливим рішенням для неї.