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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

Єва Лонгорія приголомшила своєю сукнею: акторка з'явилася у вбранні розшитому камінням

Зірка сяяла у вбранні від відомого бренду. Її сукня була гламурною і привертала увагу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Getty Images

Акторка Єва Лонгорія — зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки» — вкотре привернула увагу у Каннах. У межах 78-го щорічного кінофестивалю вона відвідала церемонію Global Gift Gala та вийшла на фотоколл. Лонгорія сяяла в ефектній чорній сукні, прикрашеній безліччю каменів, бісером та лелітками.

Її сукня приваблювала безліч поглядів, оскільки була дуже гламурною та підкреслювала фігуру, також у неї був елегантний шлейф, який додавав драматизму, водночас не порушуючи нових правил дрес-коду фестивалю, що забороняють дуже довгі та пишні спідниці. Створене вбрання Лонгорії брендом Elie Saab для колекції осінь-зима 2024 року.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Свій гламурний вечірній образ вона доповнила зачіскою-хвостом, яскравим макіяжем та діамантовими прикрасами.

Також цей захід відвідала Лорен Санчес — наречена одного з найбагатших людей планети, власника Amazon Джеффа Безоса. Лорен сяяла перед фотографами в чорній гламурній сукні-бюстьє. Незабаром відбудеться її весілля з Безосом у Венеції, яке обіцяє стати одним з найрозкішніших і найдорожчих церемоній року.

Єва Лонгорія та Лорен Санчес / © Getty Images

Єва Лонгорія та Лорен Санчес / © Getty Images

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
71
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