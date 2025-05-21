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Єва Лонгорія приголомшила своєю сукнею: акторка з'явилася у вбранні розшитому камінням
Зірка сяяла у вбранні від відомого бренду. Її сукня була гламурною і привертала увагу.
Акторка Єва Лонгорія — зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки» — вкотре привернула увагу у Каннах. У межах 78-го щорічного кінофестивалю вона відвідала церемонію Global Gift Gala та вийшла на фотоколл. Лонгорія сяяла в ефектній чорній сукні, прикрашеній безліччю каменів, бісером та лелітками.
Її сукня приваблювала безліч поглядів, оскільки була дуже гламурною та підкреслювала фігуру, також у неї був елегантний шлейф, який додавав драматизму, водночас не порушуючи нових правил дрес-коду фестивалю, що забороняють дуже довгі та пишні спідниці. Створене вбрання Лонгорії брендом Elie Saab для колекції осінь-зима 2024 року.
Свій гламурний вечірній образ вона доповнила зачіскою-хвостом, яскравим макіяжем та діамантовими прикрасами.
Також цей захід відвідала Лорен Санчес — наречена одного з найбагатших людей планети, власника Amazon Джеффа Безоса. Лорен сяяла перед фотографами в чорній гламурній сукні-бюстьє. Незабаром відбудеться її весілля з Безосом у Венеції, яке обіцяє стати одним з найрозкішніших і найдорожчих церемоній року.