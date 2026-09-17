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- Шоу-бізнес
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Єва Лонгорія у перуці та шкіряному корсеті позувала на мотоциклі
Зірка приміряла зухвалий образ байкерки.
51-річна акторка Єва Лонгорія стала головною героїнею ефектної фотосесії в межах колаборації дизайнера Віллі Чаваррії та бренду Ugg. Вона втілила зухвалий байкерський образ і позувала на мотоциклі Harley-Davidson.
Для знімання Лонгорія одягла чорний шкіряний корсет із глибоким декольте та шкіряні лосини. Образ вона доповнила масивними сережками та об’ємною перукою з великими кучерями.
«Мені сподобався цей день», — лаконічно підписала серію знімків зірка.
У зніманнях також взяли участь співачка Беккі Джі та актор Денні Трехо. Автори кампанії черпали натхнення з мексикано-американської та чикано-культури, а сама фотосесія виконана у стилістиці американських 1990-х.
Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія одягла на галавечір вбрання, яке їй не підходило за розміром. Вона з’явилася на світському заході у блискучій сукні, яка була їй трохи замала в області грудей.