Єва Лонгорія у перуці та шкіряному корсеті позувала на мотоциклі

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Реклама

51-річна акторка Єва Лонгорія стала головною героїнею ефектної фотосесії в межах колаборації дизайнера Віллі Чаваррії та бренду Ugg. Вона втілила зухвалий байкерський образ і позувала на мотоциклі Harley-Davidson.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Для знімання Лонгорія одягла чорний шкіряний корсет із глибоким декольте та шкіряні лосини. Образ вона доповнила масивними сережками та об’ємною перукою з великими кучерями.

Реклама

«Мені сподобався цей день», — лаконічно підписала серію знімків зірка.

Реклама

У зніманнях також взяли участь співачка Беккі Джі та актор Денні Трехо. Автори кампанії черпали натхнення з мексикано-американської та чикано-культури, а сама фотосесія виконана у стилістиці американських 1990-х.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія одягла на галавечір вбрання, яке їй не підходило за розміром . Вона з’явилася на світському заході у блискучій сукні, яка була їй трохи замала в області грудей.

Новини партнерів