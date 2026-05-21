Єва Лонгорія у пом’ятій сукні-тренчі на голе тіло потрапила до об’єктивів папараці
Акторка у ніжному аутфіті з’явилася на Французькій Рив'єрі.
Єва Лонгорія потрапила під приціл папараці біля готелю Martinez у Каннах.
Акторка була одягнена у ніжно-рожеву сукню-тренч від латиноамериканського дизайнера Willy Chavarría, який вона одягла на голе тіло. Єва спустила вбрання з одного плеча, що додало луку пікантності, підкотила рукава і підкреслила талію тканинним поясом в тон. А ще сукня-тренч була помітно пом’ята.
Лук Лонгорія доповнила блідо-лавандовою сумкою Aspinal of London Mayfair з крокодилячим тисненням та золотою фурнітурою і пудрово-рожевими туфлями на шпильках Stuart Weitzman.
Зірка зробила акуратну зачіску, макіяж із коричневою помадою і прикрасила вуха золотими сережками.
Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія вийшла у світ у смарагдовій сукні від Silvia Tcherassi з вирізом на спині, драпуванням на стегнах і золотою брошкою.