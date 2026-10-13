Єва Лонгорія знову привернула увагу пластиром на шиї

Єва Лонгорія / © Getty Images

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У Монте-Карло в Монако відбувся благодійний галавечір Global Gift Gala, який відвідала акторка Єва Лонгорія. Цей захід об’єднав відомих особистостей з усього світу задля підтримки благодійних організацій принцеси Стефанії: Fight Aids Monaco, Corazones Unidos і Global Gift.

Як почесна голова фонду Global Gift Foundation, Лонгорія відвідала захід разом з його засновницею Марією Браво. Вона обрала вишукану чорну сукню від Sophie з чорного оксамиту, декольте якої було прикрашене сріблястими стразами, а образ доповнила високою зачіскою і діамантами, які прикрашали її вуха, шию та руки.

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Єва Лонгорія / © Getty Images

Зачіску Єва зробила високу і зовсім не побоялася продемонструвати свою шию, на якій знову був помітний пластир. Чому вона носить його вже тривалий час — невідомо, однак, ймовірно, пластир потрібен від шраму після операції, щоб він швидше розсмоктався і був менше помітний.

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Єва Лонгорія / © Getty Images

Раніше пластир на шиї вона продемонструвала, коли відвідувала захід у Мадриді. Хоча її сукня від Marmar Halim мала доволі високу горловину заклеєний шрам однаково було помітно.

Єва Лонгорія / © Getty Images

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