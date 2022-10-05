Євген Кошовий та Юрій Великий про реакцію росіян на їхній гумор: "Наші жарти дістають рашистів до печінок"

Актори «Студії Квартал 95» розкрили, чим надихалися під час створення нової комедії «Бункер», та пояснили, чи доречно жартувати зараз.

Уже в пʼятницю, 7 жовтня, о 22:30 на телеканалі ТЕТ відбудеться премʼєра сатирично-патріотичної комедії «Бункер» від Студії «Квартал 95». Актори Євген Кошовий та Юрій Великий завітали до студії «Сніданку з 1+1», аби розповісти про новий проєкт і пояснити, чи «на часі» зараз гумор.

У такі тяжкі часи гумор грає мотиваційну роль і підтримує бойовий дух українців, а коли звичайного доброго гумору недостатньо — на допомогу приходить сатира.

Актори Студії «Квартал 95» розповіли, що від початку війни їхня команда вже провела понад 140 благодійних концертів для військових, адже зараз гумор є потужним джерелом позитивних емоцій для зниження стресу:

«Гумор зараз потрібен. Ми це бачимо по очах тих військових, до яких ми приїжджаємо з виступами, — говорить Євген Кошовий, — тим більше у них з 2014 року такий гумор, що вони самі переплюнуть будь-яке гумористичне шоу. Тому треба їздити до військових, треба показувати, що ти з ними. Треба підтримувати тих, хто захищає твою країну та твоїх дітей».

Комедія «Бункер» заснована на реальних подіях, що відбуваються в найогиднішій країні земної кулі — на росії. Кожна серія розповідає про злочини фашистів сьогодення. Влада росії ставить амбітне завдання захопити Україну, хоча не може впоратися навіть із власною дурістю. путін і лукашенко, шойгу та конашенков, соловйов і симонян... Чи такі вони страшні, як їх малюють? Правда ще ніколи не була такою… смішною. Унікальна нагода ще до міжнародного трибуналу дізнатися, як все було насправді на росії.

Сатирично-патріотична комедія «Бункер» висміює ворога та показує всю недолугість російської влади. Актори Студії «Квартал 95» з самого початку повномасштабного вторгнення ведуть боротьбу на гумористичному фронті. Юрій Великий пародіює російських діячів. Євген Кошовий разом з Олександром Пікаловим ведуть гумористичні новини «Байрактар News», в яких передають всі ті негативні емоції, що українці зараз відчувають до росії. А чи відстежують актори, який фідбек видають рашисти на такий гумор?

«Я думаю, що вони все бачать, все моніторять, і наші жарти дістають їх до печінок», - зазначає Євген Кошовий.

Але актори припускають, що саме «Бункер» найбільше розізлить рашистів.

Підтримуйте бойовий дух — дивіться патріотично-сатиричну комедію «Бункер» з 7 жовтня щопʼятниці о 22:30 на телеканалі ТЕТ.

Світло завжди перемагає морок!

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