Євген Хмара кумедно відреагував на привітання з "призначенням" на посаду в СБУ

Євген Хмара

Реклама

Композитор і піаніст-віртуоз Євген Хмара записав відео для соцмереж, у якому кумедно відреагував на привітання з «призначенням» на посаду в СБУ.

А справа в тому, що піаніст є тезком військового Євгена Хмари, якого призначили на посаду виконувача обов’язків голови Служби безпеки України. І багато користувачів Мережі подумали, що на цю посаду призначили саме піаніста-віртуоза Євгена Хмару, тож «засипали» його привітальними повідомленнями і коментарями.

Композитора повеселило таке співпадіння. Він зізнався, що у свій день народження отримував менше привітань, ніж отримав зараз.

Реклама

«Дякую за привітання. В житті стільки смс не отримував, як сьогодні. Готуємо спецоперацію „рояль“. Далі більше», — написав із гумором піаніст у дописі.

Підписники Євгена поділилися у коментарях враженнями від такого співпадіння:

«Тільки-но побачила прізвище та імʼя, одразу про вас подумала», «Оце співпадіння. В першу хвилину був шок в мене», «Це ж треба так співпасти!!! Може ще й по-батькові схожість?», «Я теж подумала про тебе сьогодні», «А я вже шастала по вікіпедіях і досліджувала, хто кому дядько», «Виявляється — тезко!», «Ох, ці Хмари! Нехай хмари зроблять бурю на болотах!»