Єві Лонгорії – 49: згадуємо красиві образи акторки

Сьогодні, 15 березня, свій день народження відзначає зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки".
Першою Єву Лонгорію із 49-річчям привітала її подруга – дизайнерка Вікторія Бекхем. Вона опублікувала в Instagram їхнє спільне фото, на якому вони зображені в халатах і з келихами вина.
Для своїх світських виходів актриса зазвичай віддає перевагу елегантному вбранню, яке підкреслює її фігуру. Згадаймо найкращі за останній рік.
На минулу 96-у церемонію вручення нагород американської кіноакадемії "Оскар", яка відбулася в театрі Dolby у Лос-Анджелесі, Єва одягла чорну сукню максі від бренду Tamara Ralph з оголеними плечима, пікантним декольте та шлейфом.
А на вечірку Vanity Fair, що відбулася після церемонії, приїхала у золотій сукні з пікантним декольте.
А на вечірці, присвяченій жінкам-номінантам на "Оскар", Єва з'явилася у луку від бренду Stella McCartney, який складався із чорного брючного костюма-смокінгу та елегантного корсету бежевого кольору, що застібався спереду на гачки.
Пікантна сукня з голою спиною Лонгорія вибрала для церемонії Governors Awards.
На 35-й щорічний гала-концерт вручення нагород Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгс акторка прибула в "голій" сукні від бренду Ashi Studio з колекції осінь-зима 2023. Наряд був довгим, мав невеликий шлейф та горловину.
Лонгорія у гламурній золотій сукні без бретелів та довгим шлейфом з'явилася на благодійному заході Academy Museum Gala. На акторці була сукня від бренду Academy Museum Gala, яку вона поєднувала з прикрасами від Messika та красивим укладанням.
А гламурна сукня від Stella McCartney з довгими рукавами та вирізами на талії обрала для заходу "Вибір критиків: вшанування чорношкірих, латиноамериканців та досягнень AAPI" у Лос-Анджелесі.
На щорічний гала-вечір LACMA Art+Film Єва прийшла у сукні перлинного відтінку від Zuhair Murad з колекції весна-літо 2023. У вбрання було краплеподібне декольте, американська пройма та висока горловина, розшита камінням.
Своїми стрункими ногами Лонгорія похизувалася в стильному жакеті із прихованим гудзиком та спокусливим декольте від бренду її подруги Victoria Beckham.
На червоній доріжці Канського кінофестивалю актриса сяяла в елегантній червоній сукні максі від бренду Tony Ward і в розкішній "голій" кутюрній сукні зі шлейфом від Elie Saab.
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