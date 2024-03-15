Єві Лонгорії – 49: згадуємо красиві образи акторки

Першою Єву Лонгорію із 49-річчям привітала її подруга – дизайнерка Вікторія Бекхем. Вона опублікувала в Instagram їхнє спільне фото, на якому вони зображені в халатах і з келихами вина.

Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Для своїх світських виходів актриса зазвичай віддає перевагу елегантному вбранню, яке підкреслює її фігуру. Згадаймо найкращі за останній рік.

На минулу 96-у церемонію вручення нагород американської кіноакадемії "Оскар", яка відбулася в театрі Dolby у Лос-Анджелесі, Єва одягла чорну сукню максі від бренду Tamara Ralph з оголеними плечима, пікантним декольте та шлейфом.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

А на вечірку Vanity Fair, що відбулася після церемонії, приїхала у золотій сукні з пікантним декольте.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

А на вечірці, присвяченій жінкам-номінантам на "Оскар", Єва з'явилася у луку від бренду Stella McCartney, який складався із чорного брючного костюма-смокінгу та елегантного корсету бежевого кольору, що застібався спереду на гачки.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Пікантна сукня з голою спиною Лонгорія вибрала для церемонії Governors Awards.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

На 35-й щорічний гала-концерт вручення нагород Міжнародного кінофестивалю в Палм-Спрінгс акторка прибула в "голій" сукні від бренду Ashi Studio з колекції осінь-зима 2023. Наряд був довгим, мав невеликий шлейф та горловину.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Лонгорія у гламурній золотій сукні без бретелів та довгим шлейфом з'явилася на благодійному заході Academy Museum Gala. На акторці була сукня від бренду Academy Museum Gala, яку вона поєднувала з прикрасами від Messika та красивим укладанням.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

А гламурна сукня від Stella McCartney з довгими рукавами та вирізами на талії обрала для заходу "Вибір критиків: вшанування чорношкірих, латиноамериканців та досягнень AAPI" у Лос-Анджелесі.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

На щорічний гала-вечір LACMA Art+Film Єва прийшла у сукні перлинного відтінку від Zuhair Murad з колекції весна-літо 2023. У вбрання було краплеподібне декольте, американська пройма та висока горловина, розшита камінням.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Своїми стрункими ногами Лонгорія похизувалася в стильному жакеті із прихованим гудзиком та спокусливим декольте від бренду її подруги Victoria Beckham.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

На червоній доріжці Канського кінофестивалю актриса сяяла в елегантній червоній сукні максі від бренду Tony Ward і в розкішній "голій" кутюрній сукні зі шлейфом від Elie Saab.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

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