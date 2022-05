"Євробачення-2022": розглядаємо яскраві образи переможців другого півфіналу

В Італії відбувся другий півфінал конкурсу "Євробачення-2022". Внаслідок голосування у фінал конкурсу вийшли представники ще десяти країн.

Образи всіх фіналістів конкурсу були дуже яскравими і дійсно запам'ятались, тому пропонуємо розглянути їх докладніше.

Фінляндія: The Rasmus – Jezebel

Культовий фінський гурт залишився вірним своєму звичному стилю і вийшов на сцену "Євробачення" у шкірі. Щоправда, образи були розбавлені ще й жовтими яскравими деталями: берцями, плещем, елементами на піджаках та ременями на гітарах.

Фото: Associated Press

Сербія: Konstrakta – In Corpore Sano

На сцені "Євробачення" співачка з'явилася у повністю білому образі, що складався зі штанів та блузи. Одну нагрудну кишеню вбрання прикрашали живі гвоздики. Яскравою плямою цього образу став макіяж із акцентом на червоній помаді.

Фото: Associated Press

Азербайджан: Nadir Rustamli – Fade To Black

Одним із найлаконічніших вбрань став образ представника цієї країни. Надір Рашид огли Рустамлі одягнув кофту та незвичайні штани.

Фото: Associated Press

Австралія: Sheldon Riley — Not The Same

Вбрання для учасника з Австралії було розроблено відомим мельбурнським дизайнером Alin Le'Kal. Створення цього екстравагантного творіння вагою 38 кілограмів зайняло майже 2500 годин і складається з понад 90 тисяч перлин, кристалів та пір'я. Також образ доповнила оригінальна маска-корона з кристалами.

Фото: Associated Press

Естонія: Stefan – Hope

24-річний Стефан Айрапетян вирішив зобразити ковбоя, однак його образ не особливо відповідав цій ідеї. Все ж таки молодий артист був дуже стильним у своїй бежевій куртці з кнопками, штанях та лаконічній футболці.

Фото: Associated Press

Румунія: WRS – Llámame

Екстравагантний 29-річний представник Румунії точно запам'ятався багатьом не лише яскравим номером, а й образом. Співак вийшов на сцену в латексних штанах, поясі зі стразами та червоній сорочці з жабо.

Фото: Associated Press

Проте незабаром артист зняв сорочку і залишився в блискучому розшитому камінням жилеті.

Фото: Associated Press

Польща: Ochman – River

Представник Польщі став одним із найелегантніших учасників вечора. 22-річний Крістіан Охман поєднав чорний костюм із сорочкою та берцями.

Фото: Associated Press

Бельгія: Jérémie Makiese – Miss You

Жеремі Макієсе вибрав сірі джинси, чорну футболку та сріблясту куртку від Flaneur Homme та взуття від Labels.

Фото: Associated Press

Швеція: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

30-річна зірка зі Швеції приголомшила поєднанням у своєму образі простоти та гламуру. Дівчина вийшла на сцену в лаконічних широких штанах і топі з блискучою торочкою.

Фото: Associated Press

Чехія: We Are Domi – Lights Off

Солістка гурту з Чехії вийшла на сцену головного пісенного шоу Європи у корсетному топі без бретельок, штанах та кедах. Переважав у луку фіолетовий колір, також він був помітний і в прикрасах Swarovski. Автором образів став молодий чеський дизайнер Ян Черні.

Фото: Associated Press

