Їх не впізнати: папараці заскочили Бредлі Купер та Кері Малліган на зніманнях нового фільму для Netflix

Актор і режисер Бредлі Купер зніме для Netflix фільм "Маестро", в якому сам же зіграє головну роль. Стрічка вийде на стрімінговий сервісі, а також буде показана в кінотеатрах.

Фільм розповідатиме про багаторічну історію кохання легендарного американського диригента, композитора та піаніста Леонарда Бернстайна та акторки театру та кіно Феліції Монтеалегре. Купер зіграє самого Бернстайна, а роль Монтеалегре дісталася акторці Кері Малліган.

Робота над фільмом вже розпочалася і папараці заскочили акторів у Нью-Йорку, коли вони знімали одну зі сцен фільму на вулиці. Завдяки майстерному гриму та протезам, які використовували гримери, ні Купера, ні Малліган було практично не впізнати.

Бредлі Купер та Кері Малліган / Фото: Getty Images

Вони були одягнені у ретро образи. На Бредлі був костюм піскового кольору з підтяжками, рожева сорочка та краватка, а героїня Кері була одягнена в образ від Chanel.

Бредлі Купер та Кері Малліган / Фото: Getty Images

Що саме ми дізнаємось про життя Бернстайна в майбутньому фільмі поки що точно не розкривається, проте життя композитора було не простим. Є версія, що на Фелісії Монтеалегре 10 вересня 1951 він одружився з вигоди, щоб розвіяти чутки про свою нетрадиційну орієнтацію і отримати призначення на посаду диригента. Проте у шлюбі пара прожила багато років і у них народилося троє дітей – Джеймі, Олександр та Ніна. І нібито перші роки шлюбу були щасливими, але є відомості, що, будучи одруженим, він заводив короткі зв'язки з чоловіками і дружина про це знала та змирилася.

Леонард Бернстайн та Феліція Монтеалегре / Фото: Getty Images

Серйозний перелом у стосунках пари стався 1976 року, коли маестро вирішив, що більше не може приховувати свою гомосексуальність. Він залишив Феліцію, щоб жити з Томом Котраном. Через рік у Феліції діагностували рак легень і Бернстайн повернувся до неї, щоб доглядати. Через два роки, 1978-го, Феліція померла. Сам Бернстайн помер від серцевого нападу 14 жовтня 1990 року.

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