Їх не впізнати: Тімоті Шаламе та Ель Феннінг зіграють закоханих у новому байопіку

Розповідаємо нові подробиці про майбутній фільм.
Зірка "Дюни", 28-річний Тімоті Шаламе - знімається зараз у новому фільмі "Повна невідомість", де зіграє легендарного музиканта та співака Боба Ділана.
Також у цій картині знімається акторка Ель Феннінг і їй дісталася роль коханої головного героя – Сьюз Ротоло, яка була американською художницею італійського походження та дочкою радикалів – членів Комуністичної партії США. Це були перші серйозні стосунки Ділана і тривали вони від 1961 до 1964 року.
Саме ця дівчина сфотографована пліч-о-пліч з Діланом на обкладинці його другого альбому The Freewheelin' Bob Dylan. Критики тоді пов'язали Ротоло з деякими ранніми піснями Ділана про кохання, включно з Don't Think Twice It's All Right.
У майбутньому фільмі, ймовірно, нам покажуть як створювалася ця обкладинка, адже акторів заскочили на зніманнях у вбраннях, які практично ідентичні тим, у яких Ділан та Ротоло зображені на фото. На Ель зелене пальто та джинси, а на Тімоті – коричнева куртка та затерті джинси.
Також акторів помітили під час знімань іншої сцени на вулиці, коли вони ходили тримавшись за руки. Образи були практично ідентичними, але тепер на них не було верхнього одягу, на плечі акторка мала сумку, а Тімоті тримав у руці пластянку з напоєм.
Здивував манікюр актора, схоже на те, що для реалістичності його попросили відростити нігті, адже так робив Боб Ділан.
Зараз відомо, що фільм розповість про прибуття 19-річного Боба Ділана до Нью-Йорка 1961 року та про його перетворення на культурний феномен. Раніше Тімоті Шаламе в образі Боба Ділана вже з'явився в Нью-Йорку з пишною шевелюрою, куртці та з гітарою.
Нагадаємо, що Боб Ділан - легендарний американський автор-виконавець, художник, письменник та кіноактор. Він є також однією з найвпливовіших постатей у попмузиці протягом останніх шістдесяти років, лауреат Нобелівської премії з літератури та безлічі музичних нагород.
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