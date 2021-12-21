Їх не впізнати: як змінювалися зачіски зірок у 2021 році

Про нові зачіски цих знаменитостей говорили усі. Пропонуємо ще раз глянути на їхні кардинальні зміни образів.
Схоже, що 2021 рік став одним із найяскравіших у плані зміни іміджу у знаменитостей, адже деякі зміни їхніх зачісок були справді кардинальними. Хтось із зірок експериментував із кольором, інші з довжиною. Ми зібрали кілька прикладів найсміливіших змін у зовнішності зоряних красунь.
Біллі Айліш
Співачка здивувала, коли змінила свою зачіску, яка раніше у неї була двоколірною, та стала блондинкою. Пізніше вона ще й трохи вкоротила волосся і з'явилася з новою гламурною зачіскою у стилі Старого Голлівуду на Met Gala.
Нещодавно, правда, дівчина знову перефарбувала волосся на темний.
Енді Макдавелл
Схоже, що ця голлівудська зірка просто втомилася фарбуватися і цього року вирішила слідувати тренду на сивину. На червоній доріжці Канського кінофестивалю Енді здивувала всіх сивою шевелюрою.
Раніше вона завжди фарбувала волосся у темний шоколад.
Айріс Лоу
Ось хто справді здивував, то це 21-річна дочка Джуда Лоу. Айріс повністю відрізала своє довге волосся і перефарбувалась в блондинку. Зараз її просто не впізнати.
Раніше у моделі було темне волосся.
Шакіра
Співачка, яку ми всі завжди пам'ятали як блондинку, вирішила також трохи поекспериментувати із зовнішністю та пофарбувала волосся у червоний колір. Це мало дуже незвичний вигляд, але стильний.
Нещодавно Шакіра знову повернулася до натуральнішого кольору, але не до блонду.
Кортні Кардашян
Старша із сестер Кардашян все життя була довговолосою, але якісь метаморфози трапилися в її стилі і в один момент вона з'явилася з наймоднішою зачіскою року – каре.
А таку зачіска вона мала до стрижки.
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