Їх не впізнати: як змінювалися зачіски зірок у 2021 році

Їх не впізнати: як змінювалися зачіски зірок у 2021 році

Про нові зачіски цих знаменитостей говорили усі. Пропонуємо ще раз глянути на їхні кардинальні зміни образів.

Схоже, що 2021 рік став одним із найяскравіших у плані зміни іміджу у знаменитостей, адже деякі зміни їхніх зачісок були справді кардинальними. Хтось із зірок експериментував із кольором, інші з довжиною. Ми зібрали кілька прикладів найсміливіших змін у зовнішності зоряних красунь.

Біллі Айліш

Співачка здивувала, коли змінила свою зачіску, яка раніше у неї була двоколірною, та стала блондинкою. Пізніше вона ще й трохи вкоротила волосся і з'явилася з новою гламурною зачіскою у стилі Старого Голлівуду на Met Gala.

Біллі Айліш / Associated Press

Нещодавно, правда, дівчина знову перефарбувала волосся на темний.

Біллі Айліш / Associated Press

Енді Макдавелл

Схоже, що ця голлівудська зірка просто втомилася фарбуватися і цього року вирішила слідувати тренду на сивину. На червоній доріжці Канського кінофестивалю Енді здивувала всіх сивою шевелюрою.

Енді Макдавелл / Associated Press

Раніше вона завжди фарбувала волосся у темний шоколад.

Енді Макдавелл / Getty Images

Айріс Лоу

Ось хто справді здивував, то це 21-річна дочка Джуда Лоу. Айріс повністю відрізала своє довге волосся і перефарбувалась в блондинку. Зараз її просто не впізнати.

Айріс Лоу / Getty Images

Раніше у моделі було темне волосся.

Айріс Лоу / Getty Images

Шакіра

Співачка, яку ми всі завжди пам'ятали як блондинку, вирішила також трохи поекспериментувати із зовнішністю та пофарбувала волосся у червоний колір. Це мало дуже незвичний вигляд, але стильний.

Шакіра / Instagram/Шакіра

Нещодавно Шакіра знову повернулася до натуральнішого кольору, але не до блонду.

Шакіра / Інстаграм Шакіри

Кортні Кардашян

Старша із сестер Кардашян все життя була довговолосою, але якісь метаморфози трапилися в її стилі і в один момент вона з'явилася з наймоднішою зачіскою року – каре.

Кортні Кардаш'ян / Getty Images

А таку зачіска вона мала до стрижки.

Кортні Кардаш'ян / Getty Images

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