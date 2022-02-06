Їх знову сфотографували разом: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек проводять час у Нью-Йорку

Їх знову сфотографували разом: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек проводять час у Нью-Йорку

"Бенніфер" знову під прицілами фотографів.

Цього тижня голлівудська суперзірка Дженніфер Лопес та її бойфренд Бен Аффлек прилетіли з Каліфорнії до Нью-Йорка, де акторка зараз займається промоцією свого нового фільму "Вийду за тебе". Фільм має вийти в прокат 11 лютого, але поки що всіх більше цікавить не так картина, як стосунки Лопес та Аффлека.

Пара багато часу проводить разом, Бен підтримує кохану перед ефірами, адже практично на кожному з них її розпитують про їхні стосунки. Наприклад, у програмі Today with Hoda & Jenna, у Лопес намагалися дізнатися історію як вона і Бен знову зійшлися, але знаменитість вирішила не розкривати подробиці особистого життя.

"Якщо вам потрібна історія про те, як ми знову зійшлася, ви можете почути її за лаштунками, а не перед включеними камерами", — відповіла Дженніфер.

Наступного дня після цього інтерв'ю Лопес та Бена сфотографували папараці. Пара була одягнена просто, у зручні та теплі речі. Дженніер вибрала трикотажний костюм і пуховик кремового кольору, а Бен - джинси, кардиган і піджак. Вони йшли тримаючись за руки, але у супроводі охоронців.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Getty Images

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