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Їхні імена та обличчя приховує: Наомі Кемпбелл показала, як відпочиває з дітьми

Їхні імена та обличчя приховує: Наомі Кемпбелл показала, як відпочиває з дітьми

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Супермодель рідко показує подібні фото, але вирішила зробити виняток.

54-річна британська модель та зірка 90-х Наомі Кемпбелл стала мамою вперше у травні 2021 року. Тоді вона повідомила про народження своєї доньки, опублікувавши фотографію у Instagram. Пізніше, у червні 2023 року, у неї з'явилася друга дитина – син.

Імена, обличчя та подробиці про дітей Наомі тримає в таємниці – так вона захищає їхню приватність. Але завжди повторює, що вони для неї велике щастя та благословення.

instagram.com/naomi / ©
instagram.com/naomi

Так, у своєму Instagram вона вирішила показати, як провела з дітьми Різдво та новорічні свята. Вони відпочивали на засніженому гірськолижному курорті. Її маленька дочка навіть стала на лижі.

instagram.com/naomi / ©
instagram.com/naomi
instagram.com/naomi / ©
instagram.com/naomi
instagram.com/naomi / ©
instagram.com/naomi

Традиційно обличчя дітей закриті серцем.

instagram.com/naomi / ©
instagram.com/naomi
instagram.com/naomi / ©
instagram.com/naomi
instagram.com/naomi / ©
instagram.com/naomi
instagram.com/naomi / ©
instagram.com/naomi

Раніше, нагадаємо, Наомі Кемпбелл з'явилася на фешншоу Chanel у рамках Тижня моди у Парижі. Вона була в білому костюмі з твіда, що складався з жакету з V-подібним вирізом і накладними кишенями і спідниці міді з високим розрізом. Лук Кемпбелл доповнила чорно-білими босоніжками з ремінцями та білою сумкою на ланцюжку.

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