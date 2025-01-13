Їхні імена та обличчя приховує: Наомі Кемпбелл показала, як відпочиває з дітьми

Супермодель рідко показує подібні фото, але вирішила зробити виняток.
54-річна британська модель та зірка 90-х Наомі Кемпбелл стала мамою вперше у травні 2021 року. Тоді вона повідомила про народження своєї доньки, опублікувавши фотографію у Instagram. Пізніше, у червні 2023 року, у неї з'явилася друга дитина – син.
Імена, обличчя та подробиці про дітей Наомі тримає в таємниці – так вона захищає їхню приватність. Але завжди повторює, що вони для неї велике щастя та благословення.
Так, у своєму Instagram вона вирішила показати, як провела з дітьми Різдво та новорічні свята. Вони відпочивали на засніженому гірськолижному курорті. Її маленька дочка навіть стала на лижі.
Традиційно обличчя дітей закриті серцем.
Раніше, нагадаємо, Наомі Кемпбелл з'явилася на фешншоу Chanel у рамках Тижня моди у Парижі. Вона була в білому костюмі з твіда, що складався з жакету з V-подібним вирізом і накладними кишенями і спідниці міді з високим розрізом. Лук Кемпбелл доповнила чорно-білими босоніжками з ремінцями та білою сумкою на ланцюжку.
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