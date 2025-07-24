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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
1 хв

Їх не відрізнити: актор Пол Келлі продемонстрував ідеальний прес, як багато років тому син Кеннеді

Робота над гучним серіалом — у самому розпалі. Прем’єра запланована на 2026 рік.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Пол Келлі на зйомках серіалу "Американська історія кохання"

Актор Пол Келлі на зніманнях серіалу "Американська історія кохання" / © Getty Images

У Нью-Йорку тривають знімання серіалу «Американська історія кохання», який розповість про історію стосунків Керолін Бессетт і Джона Фіцджеральда Кеннеді-молодшого — сина вбитого президента Америки. Творці серіалу дуже стараються, щоб він був схожий на реальні кадри життя пари.

Один із кадрів, який вирішили відтворити в серіалі, — те, як Кеннеді-молодший любив розважатися у Центральному парку в Нью-Йорку з друзями. Оскільки це відбувалося найчастіше у спекотні літні дні, він часто знімав футболку. Реальні світлини Джона Кеннеді-молодшого в парку було зроблено 1997 року. Того дня він грав із друзями у фрісбі.

Реальний Джон Фіцджеральд Кеннеді-молодший, 1997 рік / © Getty Images

Реальний Джон Фіцджеральд Кеннеді-молодший, 1997 рік / © Getty Images

Актор Пол Келлі, який зіграв сина президента, дуже схожий на реального Джона. Під час знімань папараці помітили його без футболки в такому самому образі. Фото опублікувало видання Just Jared.

Джон був єдиним сином Джона та Жаклін Кеннеді, а також дуже популярним молодиком — за ним упродовж усього життя полювали папараці, а згодом — і за його дружиною Керолін Бессетт. Жовта преса детально описувала, де вони їли та робили закупи, і навіть висвітлювала їхні публічні сварки. Папараці часто чатували біля квартири пари в Трайбеку, щоб зробити світлини. Пара померла 16 липня 1999 року, розбившись на літаку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
309
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