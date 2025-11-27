Їх не впізнати: схудлі Шерон та Келлі Осборн вперше вийшли у світ після сімейної трагедії

Шерон і Келлі Осборн / © Getty Images

Дружина та дочка легендарного рокера Оззі Осборна, який пішов із життя влітку цього року, вперше після сімейної трагедії прийшли разом на світський захід. 73-річна Шерон та 41-річна Келлі відвідали захід у Лондоні організований дизайнеркою Ребеккою Валланс і були одягнені у сукні від її однойменного бренду.

Келлі обрала ніжно-рожеву сукню розшиту лелітками, а такж прикрашену камінням на ліфі і з бретелькою галтером. Волосся зірка зібрала у високу зачіску, зробила яскравий макіяж який відповідав відтінку її сукні. А Шерон віддала перевагу сукні винного відтінку і з довгими рукавами, яку також доповнила клатчем у руці.

Шерон і Келлі Осборн / © Getty Images

«Ніколи раніше я не носила таку сукню. Воно вивело мене із зони комфорту чорного кольору і втілило мої мрії про ніжно-рожеве. Її сукні завжди дарують мені неймовірне почуття. Я вважала, що моя мама виглядає чудово, і було так приємно бачити, як вона трохи веселиться! Дякую, дякую, дякую, Ребекко, ми тебе так сильно любимо!», — написала Келлі в Instagram.

Однак мама і дочка здавалися надто худими і зовсім не були схожими на тих жінок, яких усі пам’ятають завдяки їхньому знаменитому реалітішоу. Шерон після різкої втрати ваги зізналася, що схуднути їй допоміг препарат Оземпік завдяки якому за останні кілька років схуднув весь Голлівуд. Однак результат виявився не таким позитивним, як сподівалась знаменитість.

«Я надто виснажена і не можу набрати вагу. Я хочу погладшати, бо почуваюся надто худою. Я важу менше 45 кг, і я не хочу бути такою», — сказала вона Daily Mail у листопаді 2023 року. «Будьте обережні у своїх бажаннях».

На фото нижче ви можете побачити який мали вигляд Шерон і Келлі Осборн у ранні роки свого життя

Шерон і Келлі Осборн, 2019 рік / © Associated Press

Шерон і Келлі Осборн, 2015 рік / © Associated Press

Шерон і Келлі Осборн, 2013 рік / © Associated Press

Шерон і Келлі Осборн, 2009 рік / © Associated Press