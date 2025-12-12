Їх залишилось троє у проєкті: кого "Холостяк" Тарас Цимбалюк відправив додому

Тарас Цимбалюк

Відбувся дев’ятий випуск романтичного реалітішоу «Холостяк-14». Головний герой проєкту Тарас Цимбалюк познайомився з сім’ями всіх чотирьох учасниць.

Після знайомства з родинами дівчат Тарас вирішив попрощатися з 28-річною власницею весільної агенції Дар’єю Романець.

Дар’я Романець

Тарас пригадав слова батька Дарії під час знайомства, який сказав йому, що вона прийшла на проєкт, щоб прорекламувати свій бізнес. Це пояснило актору, чому між ними є емоційний бар’єр.

«Я почув від нього ключову річ. Тато мені озвучив, що Даша прийшла в проєкт, щоб пропіарити своє весільне агентство. Мені це було неприємно, але водночас я відчув полегшення. Це той лаконічний фініш, який був в повітрі над нами, коли ми з Дашею проводили весь цей час. Це відповідь на всі мої запитання і на всі запитання Даші. Я тепер розумію чому все так… Зрозуміло, що з дівчиною, якій не потрібне кохання на цьому проєкті, у мене буде такий бар’єр», — пояснив своє рішення Цимбалюк.

Дар’я зазначила, що це думка її батька і її вони не обговорювали. Вона додала, що була щирою з холостяком.

«Мене бісило, що причина ось така. Якби Тарас мені не подобався, я б в цьому проєкті не могла б бути. Це татова думка, ми це з ним не обговорювали жодного разу. Він взагалі не вірить, що я здатна закохуватись, мені здається», — сказала дівчина поза кадром.

«Мені важче відпускати дівчат та й стан у мене важчий, коли я бачу, що вони дуже засмучені, що їх зачіпає. А тут така просто помірність. Зрозумів, що я зробив правильно», — додав актор.

«Сказати, що мені якось образливо, ні. Він мене не образив — він мене зачепив. З самого початку ця лебедина історія була присутня, але я з Тарасом відкрито спілкувалась з першої секунди, я перед ним відкривалась емоційно. Я тут одна з тих людей, які нічого не приховували з самого початку, у нас просто не було контакту з Тарасом. У нас постійно ніби перед нами стоїть паркан. Можливо, це я його будувала, можливо, мені хотілось, щоб він це ламав. Зараз Тарас мені говорить „ні“ — це боляче, але треба вміти це пережити. Треба вміти в житті відпускати», — прокоментувала Дар’я свій вихід з проєкту.

У шоу залишилося три дівчини — Анастасія Половінкіна, Ірина Пономаренко та Надін Головчук, яких Тарас Цимбалюк познайомить зі своїми батьками.