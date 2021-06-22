Їла морозиво і гуляла: Ельза Госк з дочкою в Нью-Йорку

32-річна шведська модель вийшла на прогулянку всією родиною.
Екс- "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret була зазнімкована фотографами під час прогулянки вулицями Нью-Йорка. Ельза була з коханим Томом Дейлі і дочкою Тууліккі, яку везла у візку.
На прогулянку Госк одягла білу футболку і смугасті сині штани з високою талією, поєднуючи їх з кросівками такого самого кольору від Nike. В руках модель тримала ріжок морозива.
Лук для прогулянки зірка VS доповнила білою сумкою через плече, золотим ланцюгом на шиї, а також коричневими сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі. Біляве волосся модель зібрала в недбалий пучок ззаду.
Ельза штовхала візок і йшла трохи попереду, а її бойфренд розмовляв з другом і йшов позаду. Ельза Госк часто показує шанувальникам фотографії дочки від самого її народження не приховує її від публіки.
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