Їла морозиво і гуляла: Ельза Госк з дочкою в Нью-Йорку

32-річна шведська модель вийшла на прогулянку всією родиною.

Екс- "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret була зазнімкована фотографами під час прогулянки вулицями Нью-Йорка. Ельза була з коханим Томом Дейлі і дочкою Тууліккі, яку везла у візку.

На прогулянку Госк одягла білу футболку і смугасті сині штани з високою талією, поєднуючи їх з кросівками такого самого кольору від Nike. В руках модель тримала ріжок морозива.

Ельза Госк / Getty Images

Лук для прогулянки зірка VS доповнила білою сумкою через плече, золотим ланцюгом на шиї, а також коричневими сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі. Біляве волосся модель зібрала в недбалий пучок ззаду.

Ельза штовхала візок і йшла трохи попереду, а її бойфренд розмовляв з другом і йшов позаду. Ельза Госк часто показує шанувальникам фотографії дочки від самого її народження не приховує її від публіки.

Ельза Госк і Том Дейлі / Getty Images

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Образи Ельзи Госк (22 фото)

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