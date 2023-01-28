Їли піцу і цілувалися: учасниця "Холостяка-12" показала нові світлини з весільної фотосесії

Учасниця реалітішоу "Холостяк-12" – акторка Вікторія Варлей – потішила фоловерів в Instagram новими знімками з її весільної фотосесії.

На світлинах Віка постала у дуже короткій білій сукні з вирізом на спині, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру і ноги, у бежевих туфлях на шпильках і з довгою фатою.

Її чоловік Петро був одягнений у чорний класичний костюм і білу сорочку. Під час знімання піджак він зняв.

На першому фото молодята сидять на сходах, їдять піцу і сміються.

Вікторія Варлей з чоловіком/Instagram

На іншому знімку атмосфера більш романтична - пара ніжно цілується.

Вікторія Варлей з чоловіком/Instagram

І на третій світлині Віка і Петро прогулюються, обійнявшись.

Вікторія Варлей з чоловіком/Instagram

Нагадаємо, Варлей розповіла, що її чоловік Петро живе і працює у США. Його батьки – росіяни. Познайомилися вони в Instagram і одразу ж зустрілися. Але на той час Петро був у процесі розлучення з дружиною. Вікторія поїхала до України взяти участь у проєкті "Холостяк". Коли вона повернулася до Америки, то чоловік уже розлучився і у них зав'язалися стосунки. Через короткий час Петро зробив Віці пропозицію, яку вона прийняла.

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