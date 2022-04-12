"Їм потрібні ресурси, аби захищати свої домівки": Злата Огнєвіч, Monatik, ALYOSHA звернулися до світової спільноти

Українські зірки закликають донатити на потреби тероборони.

Українські зірки записали відеозвернення до світової спільноти. Селебріті закликали підтримати канадську організацію Second Front Ukraine Fondation, яка допомагає українській теробороні.

У цій ініціативі взяли участь Злата Огнєвіч, Monatik, Onuka, ALYOSHA, Тарас Тополя, Сергій Бабкін, Jerry Heil, Іван Наві та інші.

Відеозвернення опублікувала на своїй сторінці в Instagram Огнєвіч.

"Саме зараз Україна захищає світ від панування зла. Навіть ті, хто вчора були звичайними цивільними, сьогодні повинні захищати свою землю. Разом з ними ми #StandWithUkraine. @secondfrontua – це канадська неурядова організація, яка допомагає українцям отримати оборонні матеріали, які їм найбільше потрібні. Щодня виникає нова потреба. Кожного дня є можливість рятувати життя. Приєднуйтесь до нас, зробивши пожертвування сьогодні", - написала Злата.

Зірки на відео сказали, що дуже багато цивільних людей вступили у територіальну оборону, щоб захищати від російських окупантів свою землю.

"Щоб захистити їхнє майбутнє, країну, увесь світ. Ці звичайні люди вчора були айтішниками, викладачами, ейчарами, музикантами, а сьогодні їм потрібні ресурси, аби захищати власні домівки та сім’ї", - говорять знаменитості.

Вони пояснили, що добровольцям потрібна амуніція і обладнання. Тому зірки закликали допомагати фінансово організації Second Front Ukraine Fondation, яка займається пошуком і допомогою необхідного для тероборони.

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