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Їм уже 16: Дженніфер Лопес показала підрослих дітей-близнюків

Їм уже 16: Дженніфер Лопес показала підрослих дітей-близнюків

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Зірка поділилася рідкісними сімейними світлинами.

55-річна співачка, акторка, продюсерка і бізнесмен – Дженніфер Лопес – опублікувала у своєму Instagram фото зі своїми дітьми, які народилися у шлюбі з її третім чоловіком – співаком Марком Ентоні, з яким вона розлучилася у 2014 році.

Дженніфер Лопес із сином / © Instagram Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес із сином / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Джен позувала в обійми з сином Максом та дочкою Еммою. Близнюки народилися 22 лютого 2008 року, і зараз їм уже 16 років.

Дженніфер Лопес з дочкою / © Instagram Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес з дочкою / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

"Моє серце", — написала Лопес під фото.

Діти Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес
Діти Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці. На співачці знову були її улюблені широкі легкі джинси з гудзиками від бренду Gucci, які вона поєднувала із сірим приталеним жакетом та білою футболкою.

Дженіфер Лопес / © Getty Images
Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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