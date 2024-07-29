Їм уже 16: Дженніфер Лопес показала підрослих дітей-близнюків

Зірка поділилася рідкісними сімейними світлинами.
55-річна співачка, акторка, продюсерка і бізнесмен – Дженніфер Лопес – опублікувала у своєму Instagram фото зі своїми дітьми, які народилися у шлюбі з її третім чоловіком – співаком Марком Ентоні, з яким вона розлучилася у 2014 році.
Джен позувала в обійми з сином Максом та дочкою Еммою. Близнюки народилися 22 лютого 2008 року, і зараз їм уже 16 років.
"Моє серце", — написала Лопес під фото.
Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес потрапила під приціл папараці. На співачці знову були її улюблені широкі легкі джинси з гудзиками від бренду Gucci, які вона поєднувала із сірим приталеним жакетом та білою футболкою.
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