Їм уже 50+: знаменитості, про вік яких ви й не здогадувалися

У це, звичайно, важко повірити та усвідомити, але всім цим знаменитостям вже понад 50 років.

Ці люди для когось є прикладом для наслідування та натхненням, а для когось просто особистості, за якими цікаво спостерігати. Ми практично щодня їх бачимо в соцмережах, кіно та новинах, але мало хто знає, скільки їм років.

Нижче ми зібрали 20 знаменитостей, яким вже виповнилося понад 50 років і деякі імена у цьому переліку вас дуже здивують.

Гайді Клум — 50 років

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Дженніфер Лопес — 54 роки

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Памела Андерсон – 56 років

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Дженніфер Еністон — 55 років

Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман – 56 років

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Сальма Гаєк — 57 років

Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Гвінет Пелтроу — 51 рік

Гвинет Пелтроу / Фото: Associated Press

Голлі Беррі — 57 років

Голлі Беррі / Фото: Getty Images

Джулія Робертс – 56 років

Джулія Робертс / Фото: Getty Images

Мелісса Маккарті — 53 роки

Меліса Маккарті / Фото: Associated Press

Гвен Стефані — 54 роки

Гвен Стефані / Фото: Getty Images

Наомі Воттс — 55 років

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Елізабет Герлі — 58 років

Елізабет Герлі / Фото: Associated Press

Дженніфер Коннеллі — 53 роки

Дженніфер Коннеллі / Фото: Associated Press

Джилліан Андерсон — 55 років

Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

Дженніфер Гарнер — 51 рік

Дженніфер Гарнер / Фото: Associated Press

Кармен Електра – 51 рік

Кармен Електра / Фото: Associated Press

Софія Вергара – 51 рік

Софія Вергара / Фото: Associated Press

Камерон Діас — 51 рік

Кемерон Діас / Фото: Associated Press

Аліса Мілано — 51 рік

Аліса Мілано / Фото: Associated Press

Читайте також: