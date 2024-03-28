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Їм уже 50+: знаменитості, про вік яких ви й не здогадувалися

Їм уже 50+: знаменитості, про вік яких ви й не здогадувалися

Фото: Getty Images, Associated Press

У це, звичайно, важко повірити та усвідомити, але всім цим знаменитостям вже понад 50 років.

Ці люди для когось є прикладом для наслідування та натхненням, а для когось просто особистості, за якими цікаво спостерігати. Ми практично щодня їх бачимо в соцмережах, кіно та новинах, але мало хто знає, скільки їм років.

Нижче ми зібрали 20 знаменитостей, яким вже виповнилося понад 50 років і деякі імена у цьому переліку вас дуже здивують.

Гайді Клум — 50 років

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

Дженніфер Лопес — 54 роки

Дженіфер Лопес / © Getty Images
Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Памела Андерсон – 56 років

Памела Андерсон / © Associated Press
Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Дженніфер Еністон — 55 років

Дженіфер Еністон / © Associated Press
Дженіфер Еністон / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман – 56 років

Ніколь Кідман / © Associated Press
Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Сальма Гаєк — 57 років

Сальма Гаєк / © Associated Press
Сальма Гаєк / Фото: Associated Press

Гвінет Пелтроу — 51 рік

Гвинет Пелтроу / © Associated Press
Гвинет Пелтроу / Фото: Associated Press

Голлі Беррі — 57 років

Голлі Беррі / © Getty Images
Голлі Беррі / Фото: Getty Images

Джулія Робертс – 56 років

Джулія Робертс / © Getty Images
Джулія Робертс / Фото: Getty Images

Мелісса Маккарті — 53 роки

Меліса Маккарті / © Associated Press
Меліса Маккарті / Фото: Associated Press

Гвен Стефані — 54 роки

Гвен Стефані / © Getty Images
Гвен Стефані / Фото: Getty Images

Наомі Воттс — 55 років

Наомі Воттс / © Getty Images
Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Елізабет Герлі — 58 років

Елізабет Герлі / © Associated Press
Елізабет Герлі / Фото: Associated Press

Дженніфер Коннеллі — 53 роки

Дженніфер Коннеллі / © Associated Press
Дженніфер Коннеллі / Фото: Associated Press

Джилліан Андерсон — 55 років

Джилліан Андерсон / © Associated Press
Джилліан Андерсон / Фото: Associated Press

Дженніфер Гарнер — 51 рік

Дженніфер Гарнер / © Associated Press
Дженніфер Гарнер / Фото: Associated Press

Кармен Електра – 51 рік

Кармен Електра / © Associated Press
Кармен Електра / Фото: Associated Press

Софія Вергара – 51 рік

Софія Вергара / © Associated Press
Софія Вергара / Фото: Associated Press

Камерон Діас — 51 рік

Кемерон Діас / © Associated Press
Кемерон Діас / Фото: Associated Press

Аліса Мілано — 51 рік

Аліса Мілано / © Associated Press
Аліса Мілано / Фото: Associated Press

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