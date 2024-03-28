Їм уже 50+: знаменитості, про вік яких ви й не здогадувалися

У це, звичайно, важко повірити та усвідомити, але всім цим знаменитостям вже понад 50 років.
Ці люди для когось є прикладом для наслідування та натхненням, а для когось просто особистості, за якими цікаво спостерігати. Ми практично щодня їх бачимо в соцмережах, кіно та новинах, але мало хто знає, скільки їм років.
Нижче ми зібрали 20 знаменитостей, яким вже виповнилося понад 50 років і деякі імена у цьому переліку вас дуже здивують.
Гайді Клум — 50 років
Дженніфер Лопес — 54 роки
Памела Андерсон – 56 років
Дженніфер Еністон — 55 років
Ніколь Кідман – 56 років
Сальма Гаєк — 57 років
Гвінет Пелтроу — 51 рік
Голлі Беррі — 57 років
Джулія Робертс – 56 років
Мелісса Маккарті — 53 роки
Гвен Стефані — 54 роки
Наомі Воттс — 55 років
Елізабет Герлі — 58 років
Дженніфер Коннеллі — 53 роки
Джилліан Андерсон — 55 років
Дженніфер Гарнер — 51 рік
Кармен Електра – 51 рік
Софія Вергара – 51 рік
Камерон Діас — 51 рік
Аліса Мілано — 51 рік
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