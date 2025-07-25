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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
488
Час на прочитання
2 хв

Їм виповнилося 45 років: топмодель Жизель Бундхен показала свою сестру-близнючку

Зірка поділилася рідкісними сімейними фото.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Жизель Бундхен

© Жизель Бундхен/Instagram

20 липня бразильська супермодель Жизель Бундхен святкувала день народження. Їй виповнилося 45 років. Як пройшло торжество, вона показала у своєму Instagram.

Свято пройшло в родинному колі в рідній для моделі Бразилії. На одному з групових фото можна розрізнити Жизель поруч з її бойфрендом — 35-річним інструктором з джиу-джитсу Гоакімом Валенте, який тримає на руках їхнього спільного сина, який народився в лютому цього року. З чоловіком модель зустрічається з червня 2023 року. Їхні стосунки, як і свою вагітність, модель приховувала.

День народження Жизель Бундхен

День народження Жизель Бундхен

Жизель позувала з молодшим сином на руках — вперше показавши дитину так близько, і зі своїм батьком, а також зі своєю 12-річною донькою Вівіан від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді.

Жизель Бундхен із сином і батьком

Жизель Бундхен із сином і батьком

Жизель Бундхен із сином

Жизель Бундхен із сином

Жизель Бундхен із донькою Вівіан

Жизель Бундхен із донькою Вівіан

Зазначимо, у моделі є сестра-близнючка, яку звати Патрісія. Вона не модель, хоча в юності теж брала участь у модельних кастингах, а працює менеджеркою і пресагенткою Жизель. Для фото іменинниці позували разом. У кожної в руках був святковий торт.

Жизель Бундхен із сестрою Патрісією

Жизель Бундхен із сестрою Патрісією

Жизель часто говорить, що Патрісія — її найкраща подруга і душевна опора: «Ми разом пройшли все — від сільської школи до Нью-Йорка. Без неї я б не впоралася». У дитинстві їх часто плутали, проте з віком вони стали більш несхожими зовні.

Раніше, нагадаємо, відомий футболіст Том Бреді — колишній чоловік Жизель Бундхен — показав їхніх дітей, які підросли.

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Дата публікації
Кількість переглядів
488
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