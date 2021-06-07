Їй 30: Емілі Ратаковскі похизувалася пишним бюстом у яскравому купальнику з камінням та рюшами

Модель святкує сьогодні ювілей.

Сьогодні, 7 червня, Емілі Ратаковскі святкує день народження — їй виповнилося 30 років. З цього приводу дівчина опублікувала серію знімків, зроблених на узбережжі.

Модель з'явилася у яскравому пляжному луці. На ній був жовтий ліф від купальника, розшитий камінням, з помаранчево-блакитними рюшами. Він ідеально підкреслив пишний бюст красуні.

Емілі Ратаковскі / Instagram Емілі Ратаковскі

Верх Емілі поєднала з помаранчевою довгою спідницею, у якій був цікавий пояс і виріз спереду.

Емілі Ратаковскі / Instagram Емілі Ратаковскі

Модель продемонструвала і струнку фігуру, і плаский живіт. Вона ніби й не народжувала.

Емілі Ратаковскі / Instagram Емілі Ратаковскі

Волосся Ратаковскі розвівав вітер. На її обличчі був відсутній макіяж, а у вухах були золоті сережки.

Емілі Ратаковскі / Instagram Емілі Ратаковскі

Нагадаємо, 8 березня минулого року Емілі народила хлопчика, якого назвали Сильвестр Аполло Бір.

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