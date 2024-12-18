Їй 34 роки і вона бортпровідниця: у Франції обрали нову королеву краси

Вона завоювала корону завдяки зміні правил, що дозволило брати участь у конкурсі жінкам віком від 24 років.

У Франції відбувся конкурс краси, де обирали найкрасивішу дівчину країни, яка носитиме титул "Міс Франція-2025".

Загалом у шоу взяло участь 30 кандидаток віком від 18 до 34 років.

Переможницею стала найстарша з дівчат – 34-річна Анжеліка Ангарні-Філопон. Вона уродженка французького острова Мартініка у Карибському морі.

"Міс Франція-2025" / Фото: Getty Images

За даними The Times, переможниця конкурсу отримає до 60 000 євро протягом наступного року, а також право користування квартирою в Парижі неподалік Тріумфальної арки та різні подарунки від спонсорів.

"Міс Франція-2025" / Фото: Getty Images

Анжеліка у звичайному житті працювала бортпровідницею. У конкурсі вона змогла взяти участь завдяки зміні правил, оскільки до нього допускаються тепер жінки віком від 24 років, а також заміжні та з дітьми. Подібне сталося вперше від моменту заснування конкурсу 1920 року.

"Міс Франція-2025" / Фото: Getty Images

Проте взяти участь у конкурсі "Міс Всесвіт" вона все ж таки не зможе, оскільки організатори цього шоу не змінили граничний вік учасниць і він має бути згідно правил не більше 27 років.

"Міс Франція-2025" / Фото: Getty Images

Першою віцеміс стала Сабах Аїб з Нор – Па-де-Кале, другою – Стелла Ванджіоні з Корсики, а третьою – Мойра Андре з Гваделупи.

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