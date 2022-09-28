Їй 82, її зовнішність гіршою не стала: "наречена Франкенштейна" Джоселін Вільденштейн показала обличчя та бойфренда

Зовнішність цієї екстравагантної жінки відбиває історію розвитку пластичної хірургії останніх десятиліть.
Сумна, а часом страшна(якщо з картинками) історія Джоселін Вільденштейн почалася більше тридцяти років тому, коли вона, заради того, щоб стати схожою на кішку і таким чином утримати свого чоловіка-мільйонера, який любив кішок, наважилася поміняти розріз очей на більш котячий.
Потім Джоселін за допомогою імплантів збільшила вилиці та підборіддя, сильно збільшила губи, які згодом трохи зменшила. У процесі роботи над власною зовнішністю жінка таки втратила чоловіка, але отримала багато його грошей після закінчення виснажливого шлюборозлучного процесу.
Далі зовнішність Джоселін продовжувала змінюватися, але, варто зізнатися, гіршою вже не ставала. Навіть навпаки, можна сказати, що останнім часом жінка-кішкамає вже не такий страшний вігляд і її зміненого до невпізнання обличчя практично не торкнулися вікові зміни. Що вселяє надію на те, що пластична хірургія та косметологія не стоять на місці.
Про це можна судити з фотографій Джоселін Вільденштейн, зроблених у середині вересня на Тижні моди у Нью-Йорку.
82-річна світська левиця відвідала показ Fendi. На більшості фото Джоселін має непоганий вигляд та позує зі своїм бой-френдом 55-річним модельєром Ллойдом Кляйном.
Але програми для редагування фотографій розвиваються навіть швидше ніж пластична хірургія. Переконатись у цьому можна подивившись на фото Джоселін Вільденштейн у її Instagram.
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