Їй було лише 56 років: померла супермодель 90-х Тетяна Патітц

Німецька супермодель Тетяна Патітц померла у віці 56 років. Про це повідомило видання Vogue. Що спричинило смерть знаменитості, не уточнюється.

Тетяна Патітц / Фото: Getty Images

Прославилася Тетяна одночасно з іншими супермоделями 90-х – Сінді Кроуфорд, Крісті Тарлінгтон, Наомі Кемпбелл, Ліндою Євангелістою, оскільки входила до так званої культової п'ятірки, яку 1990 року зазнімкував фотограф Пітер Ліндберг. Саме завдяки його фото, яке з'явилося на обкладинці британського Vogue у січні 1990 року, ці дівчата стали супермоделями.

Вона також знялася у знаменитому кліпі Джорджа Майкла Freedom '90 і за свою кар'єру Патітц з'явилася на обкладинках понад 200 журналів, серед яких було сім обкладинок американського Vogue та 13 обкладинок британського Vogue, а також брала участь у рекламних кампаніях від Chanel до Ralph Lauren.

Тетяна Патітц / Фото: Getty Images

В останні роки вона мешкала на ранчо у Каліфорнії зі своїм сином, захоплювалася тваринами і навіть час від часу працювала моделлю та відвідувала модні шоу й світські заходи.

Тетяна Патітц / Фото: Getty Images

"Тетяна завжди була європейським символом шику. Вона була набагато менш помітною, ніж її однолітки, — загадковішою, дорослішою, більш недосяжною — і в цьому була своя привабливість", — поділилася головний редактор американського Vogue Анна Вінтур.

Тетяна Патітц / Фото: Getty Images

Тетяна Патітц / Фото: Getty Images

Тетяна Патітц / Фото: Getty Images

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