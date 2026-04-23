Їй дуже пасує: акторка Сімон Ешлі сяяла на червоній доріжці у Лондоні в двох приголомшливих сукнях
Вона привернула увагу сміливим модним вбранням, яке домінувало на червоній доріжці завдяки кольору.
Сімон Ешлі відвідала світову прем’єру фільму «Диявол носить Prada 2» у Лондоні і опинилась у центрі уваги завдяки обраним сукням для червоної доріжки.
Спершу акторка прийшла на показ картини у приголомшливій вінтажній сукні від Mugler з колекції 1984 року. Вона була виконана у яскравому відтінку фуксії та мала цікавий дизайн лише з однією бретелькою.
Також сукню прикрашав пояс на талії, декольте та розріз на спідниці. У зоні стегон у вбрання були об’ємні складки тканини, які додавали образу архітектурності та цікавості.
Також Сімон з’явилася на урочистому прийомі, організованому на честь фільму, який провели у Національній галереї Лондона. Акторка одягла мінісукню від Versace на тонких бретельках і з вишивкою різнокольоровими лелітками з колекції весна-літо 2016. Образ завершували чорні босоніжки від Aquazzura.
Нагадаємо, що на презентації фільму у Нью-Йорку акторка Сімон Ешлі з’явилася перед камерами з ніг до голови вбрана у Prada.