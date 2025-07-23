ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1066
Час на прочитання
1 хв

Їй дуже пасує: Памела Андерсон у сливовій сукні сяяла на прем'єрі комедійного бойовика

57-річна акторка й модель презентувала у Лондоні фільм зі своєю участю.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон відвідала прем’єру комедійного бойовика «Голий пістолет» у кінотеатрі Cineworld Leicester Square у Лондоні, в якому вона знялася.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

На червоній доріжці акторка продемонструвала ефектний образ. На Памелі була елегантна сукня-бюстьє сливового кольору довжини максі, яку для неї на замовлення створив американський бренд Rodarte. Вбрання мало драпування на корсеті, струмливу спідницю і довгий шлейф.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Колір сукні ідеально пасував до тону її шкіри і платинового волосся.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Аутфіт зірка доповнила укладанням із прикореневим об’ємом і локонами, максимально натуральним макіяжем із ніжно-рожевим блиском на губах та молочним манікюром. Лук Памела завершила діамантовими прикрасами від Pandora.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Андерсон також сфотографувалася з головним героєм фільму — Ліамом Нісоном, який грає роль лейтенанта Френка Дребіна-молодшого. Актор був одягнений у сірий костюм і чорну футблоку, які скомбінував із чорними туфлями.

Памела Андерсон і Ліам Нісон / © Associated Press

Памела Андерсон і Ліам Нісон / © Associated Press

Памела Андерсон і Ліам Нісон / © Associated Press

Памела Андерсон і Ліам Нісон / © Associated Press

Про фільм:

«Голий пістолет» — це ремейк культової франшизи про недолугого, але відчайдушного копа. Лейтенант Френк Дребін-молодший продовжує справу свого батька, легендарного героя у виконанні Леслі Нільсена з оригінальної трилогії.

В український прокат стрічка вийде 31 липня.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
1066
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie