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- Шоу-бізнес
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Їй дуже пасує: Памела Андерсон у сливовій сукні сяяла на прем'єрі комедійного бойовика
57-річна акторка й модель презентувала у Лондоні фільм зі своєю участю.
Памела Андерсон відвідала прем’єру комедійного бойовика «Голий пістолет» у кінотеатрі Cineworld Leicester Square у Лондоні, в якому вона знялася.
На червоній доріжці акторка продемонструвала ефектний образ. На Памелі була елегантна сукня-бюстьє сливового кольору довжини максі, яку для неї на замовлення створив американський бренд Rodarte. Вбрання мало драпування на корсеті, струмливу спідницю і довгий шлейф.
Колір сукні ідеально пасував до тону її шкіри і платинового волосся.
Аутфіт зірка доповнила укладанням із прикореневим об’ємом і локонами, максимально натуральним макіяжем із ніжно-рожевим блиском на губах та молочним манікюром. Лук Памела завершила діамантовими прикрасами від Pandora.
Андерсон також сфотографувалася з головним героєм фільму — Ліамом Нісоном, який грає роль лейтенанта Френка Дребіна-молодшого. Актор був одягнений у сірий костюм і чорну футблоку, які скомбінував із чорними туфлями.
Про фільм:
«Голий пістолет» — це ремейк культової франшизи про недолугого, але відчайдушного копа. Лейтенант Френк Дребін-молодший продовжує справу свого батька, легендарного героя у виконанні Леслі Нільсена з оригінальної трилогії.
В український прокат стрічка вийде 31 липня.