ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1602
Час на прочитання
1 хв

Їй дуже личило це вбрання: Селена Гомес вийшла на публіку в червоному міні з величезною квіткою

Зірка потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Селена Гомес

Селена Гомес / © Getty Images

Співачка і акторка Селена Гомес прямувала на захід, який проводив її косметичний бренд Rare Beauty. Воно було присвячене запуску рум'ян Bouncy Blush.

З цього приводу Гомес одягла вбрання яскравого червоного кольору – ансамбль від польського бренду Magda Butrym. Він включав боді-водолазку, об'ємний блейзер та мініспідницю, яку прикрашала величезна квітка з тканини.

Селена Гомес / © Getty Images

Селена Гомес / © Getty Images

Також Селена поєднала з цим вбранням туфлі від відомого бренду Manolo Blahnik, яскравий макіяж та гламурні сережки з камінням. На її руці сяяла обручка від бренду Abril Barret, яку їй подарував наречений Бенні Бланко. Волосся Селена уклала в лаконічну зачіску.


Це червоне вбрання дівчини нагадало нам ще один її лук - мінісукню відтінку вершкового масла, яке теж було від Magda Butrym. У зоні стегон її прикрашала рюша з великою квіткою з тканини і такий декор робив образ цікавішим та романтичним. У цьому луку вона відвідала церемонію вручення премії Virtuosos Awards, яка відбулася в межах Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі минулого місяця.

Селена Гомес на церемонії вручення премії Virtuosos Awards / © Associated Press

Селена Гомес на церемонії вручення премії Virtuosos Awards / © Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie