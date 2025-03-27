Їй дуже личило це вбрання: Селена Гомес вийшла на публіку в червоному міні з величезною квіткою

Селена Гомес / © Getty Images

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Співачка і акторка Селена Гомес прямувала на захід, який проводив її косметичний бренд Rare Beauty. Воно було присвячене запуску рум'ян Bouncy Blush.

З цього приводу Гомес одягла вбрання яскравого червоного кольору – ансамбль від польського бренду Magda Butrym. Він включав боді-водолазку, об'ємний блейзер та мініспідницю, яку прикрашала величезна квітка з тканини.

Селена Гомес / © Getty Images

Також Селена поєднала з цим вбранням туфлі від відомого бренду Manolo Blahnik, яскравий макіяж та гламурні сережки з камінням. На її руці сяяла обручка від бренду Abril Barret, яку їй подарував наречений Бенні Бланко. Волосся Селена уклала в лаконічну зачіску.

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Це червоне вбрання дівчини нагадало нам ще один її лук - мінісукню відтінку вершкового масла, яке теж було від Magda Butrym. У зоні стегон її прикрашала рюша з великою квіткою з тканини і такий декор робив образ цікавішим та романтичним. У цьому луку вона відвідала церемонію вручення премії Virtuosos Awards, яка відбулася в межах Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі минулого місяця.

Селена Гомес на церемонії вручення премії Virtuosos Awards / © Associated Press