- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 1602
- Час на прочитання
- 1 хв
Їй дуже личило це вбрання: Селена Гомес вийшла на публіку в червоному міні з величезною квіткою
Зірка потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку.
Співачка і акторка Селена Гомес прямувала на захід, який проводив її косметичний бренд Rare Beauty. Воно було присвячене запуску рум'ян Bouncy Blush.
З цього приводу Гомес одягла вбрання яскравого червоного кольору – ансамбль від польського бренду Magda Butrym. Він включав боді-водолазку, об'ємний блейзер та мініспідницю, яку прикрашала величезна квітка з тканини.
Також Селена поєднала з цим вбранням туфлі від відомого бренду Manolo Blahnik, яскравий макіяж та гламурні сережки з камінням. На її руці сяяла обручка від бренду Abril Barret, яку їй подарував наречений Бенні Бланко. Волосся Селена уклала в лаконічну зачіску.
Це червоне вбрання дівчини нагадало нам ще один її лук - мінісукню відтінку вершкового масла, яке теж було від Magda Butrym. У зоні стегон її прикрашала рюша з великою квіткою з тканини і такий декор робив образ цікавішим та романтичним. У цьому луку вона відвідала церемонію вручення премії Virtuosos Awards, яка відбулася в межах Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі минулого місяця.